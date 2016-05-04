东南亚股市：多数扳回稍早跌幅收高，菲律宾中止八连跌上扬

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 350.82 -4.21 -1.19 +5.41 332.82 新加坡 2773.07 -38.13 -1.36 -3.80 2882.73 马来西亚 1657.58 6.14 +0.37 -2.06 1692.51 泰国 1390.70 -7.17 -0.51 +7.97 1288.02 印尼 4822.60 10.33 +0.21 +5.00 4593.01 菲律宾 7081.86 35.29 +0.50 +1.87 6952.08 越南 599.07 0.70 +0.12 +3.46 579.03 (完)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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