版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 19:04 BJT

东南亚股市：多数扳回稍早跌幅收高，菲律宾中止八连跌上扬

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   350.82    -4.21   -1.19   +5.41   332.82
    新加坡                     2773.07   -38.13   -1.36   -3.80  2882.73
    马来西亚                  1657.58     6.14   +0.37   -2.06  1692.51
    泰国                      1390.70    -7.17   -0.51   +7.97  1288.02
    印尼                      4822.60    10.33   +0.21   +5.00  4593.01
    菲律宾                     7081.86    35.29   +0.50   +1.87  6952.08
    越南                        599.07     0.70   +0.12   +3.46   579.03
    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐