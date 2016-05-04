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亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 20:04 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高3%创近五个月最大升幅，因空仓回补

路透吉隆坡5月4日 - 马来西亚棕榈油期货周三上涨，创近五个月最大涨幅，在连四个交易日下跌后，交易商回补空仓，马币跌至五周低位，也支撑棕榈油价格。

7月棕榈油合约 收高3%至每吨2,616马币(林吉特)。

棕榈油上月下挫4.8%，受累于出口需求低迷；上日盘中还一度触及近两个月低点。

周三成交量达68,084口。高于2015年日均成交量的44,600口。

“先前市场超跌了，而且马币疲软引发回补空仓和技术性买盘浮现。”吉隆坡一交易商说。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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