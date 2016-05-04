马来西亚期市：棕榈油期货收高3%创近五个月最大升幅，因空仓回补

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透吉隆坡5月4日 - 马来西亚棕榈油期货周三上涨，创近五个月最大涨幅，在连四个交易日下跌后，交易商回补空仓，马币跌至五周低位，也支撑棕榈油价格。
7月棕榈油合约 收高3%至每吨2,616马币(林吉特)。
棕榈油上月下挫4.8%，受累于出口需求低迷；上日盘中还一度触及近两个月低点。
周三成交量达68,084口。高于2015年日均成交量的44,600口。
“先前市场超跌了，而且马币疲软引发回补空仓和技术性买盘浮现。”吉隆坡一交易商说。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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