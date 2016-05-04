国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至近两个月低点，汽油裂解价差亦下滑

路透新加坡5月4日 - 因供应充沛，亚洲石脑油裂解价差周三跌至近两个月低点每吨57.25美元，贸易商称，炼油业者利用原油价格偏低的机会，以高负荷生产。

石脑油市场基本面偏弱，吸引韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)出手采购，企图以一项7月开始的12个月采购合约，锁住低价石脑油。

韩国乐天化学则已用C&F价格较日本报价每吨贴水5美元的价格，买进至少25,000吨石脑油，贸易商称，这是6月下半月交货的首笔现货采购。

亚洲汽油裂解价差下跌0.09美元，至六个交易日低点每桶8美元，因供应丰沛。

市场焦点聚集于6月的伊斯兰教斋戒月，届时亚洲汽油需求将达到高峰。

新加坡成交三笔现货交易。中石油向PTT买进一批92汽油，船期5月19-23日，每桶较新加坡报价贴水0.60美元。

贡渥向托克买进一批92汽油，船期5月21-25日，每桶52.90美元。

壳牌向BP买进一批石脑油，6月下半月交货，每吨394美元。(完)

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