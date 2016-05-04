国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至近两个月低点，汽油裂解价差亦下滑

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透新加坡5月4日 - 因供应充沛，亚洲石脑油裂解价差周三跌至近两个月低点每吨57.25美元，贸易商称，炼油业者利用原油价格偏低的机会，以高负荷生产。
石脑油市场基本面偏弱，吸引韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)出手采购，企图以一项7月开始的12个月采购合约，锁住低价石脑油。
韩国乐天化学则已用C&F价格较日本报价每吨贴水5美元的价格，买进至少25,000吨石脑油，贸易商称，这是6月下半月交货的首笔现货采购。
亚洲汽油裂解价差下跌0.09美元，至六个交易日低点每桶8美元，因供应丰沛。
市场焦点聚集于6月的伊斯兰教斋戒月，届时亚洲汽油需求将达到高峰。
新加坡成交三笔现货交易。中石油向PTT买进一批92汽油，船期5月19-23日，每桶较新加坡报价贴水0.60美元。
贡渥向托克买进一批92汽油，船期5月21-25日，每桶52.90美元。
壳牌向BP买进一批石脑油，6月下半月交货，每吨394美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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