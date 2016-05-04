欧洲汇市：英镑跌穿1.45美元，因临近退欧公投且建筑业数据加重经济忧虑

路透伦敦5月4日 - 英镑周三全面下跌，此前数据显示英国建筑业活动增速放缓，令英国前景进一步承受压力，还有一个多月英国就将举行退欧公投。

周二疲弱的英国制造业采购经理人指数(PMI)数据打压英镑兑美元下挫超过1%。数据凸显6月23日英国退欧公投会给经济带来的风险。

周三公布的调查显示，英国4月建筑业产出增速为近三年来最低。 该数据进一步压低英镑。

“这份报告显示建筑公司在退欧公投前减少招聘人手，而客户似乎不得不推迟重大支出决定，直至退欧公投结果出炉，”IronFX Global资深分析师Charalambos Pissouros说。

“昨日英国制造业PMI萎缩，今日建筑业PMI增速放缓，使人担心英国第一季经济放缓的势头将延续至第二季。”

多数分析师认为，若英国退欧，将损及该国经济。去年第四季英国经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的7%，规模如此之大，让英国易受投资流减少的影响。

这一担忧令英镑贸易加权指数 自去年底来下挫约9%。

英镑兑美元周三下滑0.35%，至1.4484美元，较周二制造业数据公布前所及的四个月高位1.4770美元低近0.03美元。

英镑兑欧元 下滑0.2%，报0.7925英镑。