欧洲汇市：英镑跌穿1.45美元，因临近退欧公投且建筑业数据加重经济忧虑

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透伦敦5月4日 - 英镑周三全面下跌，此前数据显示英国建筑业活动增速放缓，令英国前景进一步承受压力，还有一个多月英国就将举行退欧公投。
周二疲弱的英国制造业采购经理人指数(PMI)数据打压英镑兑美元下挫超过1%。数据凸显6月23日英国退欧公投会给经济带来的风险。
周三公布的调查显示，英国4月建筑业产出增速为近三年来最低。 该数据进一步压低英镑。
“这份报告显示建筑公司在退欧公投前减少招聘人手，而客户似乎不得不推迟重大支出决定，直至退欧公投结果出炉，”IronFX Global资深分析师Charalambos Pissouros说。
“昨日英国制造业PMI萎缩，今日建筑业PMI增速放缓，使人担心英国第一季经济放缓的势头将延续至第二季。”
多数分析师认为，若英国退欧，将损及该国经济。去年第四季英国经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的7%，规模如此之大，让英国易受投资流减少的影响。
这一担忧令英镑贸易加权指数 自去年底来下挫约9%。
英镑兑美元周三下滑0.35%，至1.4484美元，较周二制造业数据公布前所及的四个月高位1.4770美元低近0.03美元。
英镑兑欧元 下滑0.2%，报0.7925英镑。
交易商表示，周四将出炉的服务业PMI调查可能对英镑汇率变动带来更大影响，如果该数据不及预期，英镑将承受更大压力。路透调查显示，预计4月服务业PMI将从3月的53.7微幅下降至53.5。(完)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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