金属期市：期铜下跌，因美元上涨和全球制造业数据疲弱

* 中国等多国PMI数据下跌

* 市场静待更多中国经济数据出炉

路透伦敦5月4日 - 期铜价格周三下跌，因美元上涨和制造业数据疲弱，特别是最大铜消费国中国，凸显需求前景疲弱。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下挫1.1%，收报每吨4,867美元。美元上涨，使美元计价的商品对非美国企业来说更昂贵。

财新/Markit周二联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)从3月的49.7小幅下降至49.4，连续第14个月萎缩。

“中国PMI数据令人失望。目前市场在观望，看看较广泛的中国经济数据表现如何，”VTB分析师Wiktor Bielski表示，“市场焦点返回中国。”

基本金属市场在观望，中国4月工业生产、投资、贷款和楼市数据会否延续3月数据改善的势头。

调查显示，全球3月制造业增速几乎停滞，因物价不断上升抑制新订单增长。

“几乎所有地方的4月总体PMI数据回落。最令人失望的是中国财新调查，3月数据几乎升至荣枯分水岭以上，但4月数据回软。”汇丰控股在报告中写道。

“台湾数据也下跌，台湾经济对全球工业周期和中国经济反应非常敏感。而韩国制造业活动改善，但PMI处于荣枯分水岭50。在西方经济体方面，数据也较疲软。”

三个月期铝 收盘几无变动，收报每吨1,633.50美元，周二报1,634美元。不过，期铝自4月以来上涨约10%，交投在去年7月来最高水准附近。