芝加哥期市：CBOT大豆收涨，因出口前景强劲

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨，交易商表示，因担忧南美收成，预期对美国大豆的出口需求上升。
豆粕上涨，因现货豆粕市场供应紧张，这也支持大豆市场。
交易商还注意到，大豆市场在隔夜交易时段跌至周线低位附近后寻获技术性支撑。
豆油期货也上涨，结束五日连跌，因7月豆油合约 接近100日移动均线时，买家进场。
经纪商INTL FCStone将巴西大豆产量预估下调100万吨，至9,650万吨。
分析师预计，周四早上美国农业部报告将显示，最新一周旧作大豆出口销售40-60万吨，高于之前一周的22.6万吨。新作大豆出口销售预计在20-40万吨，之前一周为72.05万吨。
7月大豆 收升4美分，报每蒲式耳10.34元。
5月豆粕合约 收涨3.5美元，报每短吨343美元。7豆油合约 收升0.06美分，报32.47美分。
今日CBOT大豆预估成交量为305,584口，豆粕为104,400口，豆油为110,389口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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