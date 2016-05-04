纽约期市：原糖期货升至一年半高位，因印度甘蔗收成前景不佳

路透纽约/伦敦5月4日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三跳涨至一年半高位，因全球第二大产糖国印度的甘蔗收成前景不佳，全球最大甘蔗种植国巴西收割开局强劲，仅部份抵消印度消息为市场带来的提振。

可可期货从技术性超买区域回落，看似市场的凌厉升势至少暂时失去动能，而纽约可可市场承压，因英镑 下跌。咖啡期货小幅上涨。

印度很可能在2016/17年成为糖净进口国，因近30年来首次出现连续两年乾旱，严重影响了最大的甘蔗种植邦马哈拉施特拉邦的甘蔗种植。

“从目前的市场供需情况来看，印度是最利多的部分，”一家贸易行的资深分析师说。

“巴西的所有消息都利空，”分析师补充说，他所指的是巴西中南部甘蔗收割开局强劲。

洲际交易所(ICE)7月原糖 收涨0.4美分，或2.5%，报每磅16.65美分，此前升至16.79美分，为2014年10月以来现货月合约最高水准。

8月白糖合约 收涨8.90美元，或1.9%，报每吨476.80美元。

可可期货回落，市场近期劲扬，触及2016年高位。

7月伦敦可可期货 收涨2英镑，或0.1%，报每吨2,307英镑。7月纽约可可 收低19美元，或0.6%，报每吨3,186美元。

7月罗布斯塔咖啡 收升6美元，或0.4%，报每吨1,585美元。7月阿拉比卡咖啡 收涨0.45美分，或0.4%，报每磅1.197美元。(完)

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