纽约期市：原糖期货升至一年半高位，因印度甘蔗收成前景不佳

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透纽约/伦敦5月4日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三跳涨至一年半高位，因全球第二大产糖国印度的甘蔗收成前景不佳，全球最大甘蔗种植国巴西收割开局强劲，仅部份抵消印度消息为市场带来的提振。
可可期货从技术性超买区域回落，看似市场的凌厉升势至少暂时失去动能，而纽约可可市场承压，因英镑 下跌。咖啡期货小幅上涨。
印度很可能在2016/17年成为糖净进口国，因近30年来首次出现连续两年乾旱，严重影响了最大的甘蔗种植邦马哈拉施特拉邦的甘蔗种植。
“从目前的市场供需情况来看，印度是最利多的部分，”一家贸易行的资深分析师说。
“巴西的所有消息都利空，”分析师补充说，他所指的是巴西中南部甘蔗收割开局强劲。
洲际交易所(ICE)7月原糖 收涨0.4美分，或2.5%，报每磅16.65美分，此前升至16.79美分，为2014年10月以来现货月合约最高水准。
8月白糖合约 收涨8.90美元，或1.9%，报每吨476.80美元。
可可期货回落，市场近期劲扬，触及2016年高位。
7月伦敦可可期货 收涨2英镑，或0.1%，报每吨2,307英镑。7月纽约可可 收低19美元，或0.6%，报每吨3,186美元。
7月罗布斯塔咖啡 收升6美元，或0.4%，报每吨1,585美元。7月阿拉比卡咖啡 收涨0.45美分，或0.4%，报每磅1.197美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选