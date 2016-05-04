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市场报道 | 2016年 5月 5日 星期四 05:33 BJT

加拿大股市：收低，因资源类股和金融股下跌

路透多伦多5月4日 - 加拿大主要股指周三跌至两周低位，因资源类股和金融股下跌，且加拿大贸易数据令人失望，以及阿尔伯塔省野火导致原油企业减产。

加拿大主要股指连续第三日下跌，进一步从周五触及的六个月高位13,972.62点回落。

多伦多证交所S&P/TSX指数 收低75.68点，或0.55%，报13,632.00点。10大类股中有五种收低，材料股下挫2.4%，金融股下跌0.6%。

能源股跌0.7%，此前加拿大油砂田地区的心脏地带发生野火，干扰当地原油企业运作。

加拿大3月贸易逆差扩大至34.1亿加元，因出口连续第二个月下降，受累于关键的美国市场需求疲弱。(完) 　　

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