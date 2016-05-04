加拿大股市：收低，因资源类股和金融股下跌

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透多伦多5月4日 - 加拿大主要股指周三跌至两周低位，因资源类股和金融股下跌，且加拿大贸易数据令人失望，以及阿尔伯塔省野火导致原油企业减产。
加拿大主要股指连续第三日下跌，进一步从周五触及的六个月高位13,972.62点回落。
多伦多证交所S&P/TSX指数 收低75.68点，或0.55%，报13,632.00点。10大类股中有五种收低，材料股下挫2.4%，金融股下跌0.6%。
能源股跌0.7%，此前加拿大油砂田地区的心脏地带发生野火，干扰当地原油企业运作。
加拿大3月贸易逆差扩大至34.1亿加元，因出口连续第二个月下降，受累于关键的美国市场需求疲弱。(完)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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