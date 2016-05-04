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亚洲 | 2016年 5月 5日 星期四 06:13 BJT

****日韩经济指标预测--5月5日-5月12日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值
    
    5月2日当周

    5月5日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月6日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月9日当周
    
    5月9日(一)
    0000 日本加班工资                               3月        --       +0.4%
    0500 日本消费者信心指数                         4月        --        41.7
    
    5月10日(二)
    1500 日本外汇储备(亿美元)                       4月        --      12,621
    2300 韩国失业率                                 4月        --        3.8%
    
    5月11日(三)
    0500 日本同时指标(较前月)                       3月        --     下降3.2
             领先指标                                          --     下降2.0
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                   4月        --       -4.5%
             进口物价(较上年同期)                              --       -7.7%
    2350 日本银行放款(较上年同期)                   4月        --       +2.0%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周        --   买超9,847
         外资投资日本股票(亿日圆)                              --   买超6,020
    2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆)         3月        --  盈余24,349
    
    5月12日(四)
     --  日本服务业景气判断指数                     4月        --        45.4
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                    3月        --       +8.3%    
    (完)
    
             
    ***提取相关资料，请点选下列代码连结

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