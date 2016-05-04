日韩经济指标预测--5月5日-5月12日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月2日当周 5月5日(四) 暂无重要经济数据公布。 5月6日(五) 暂无重要经济数据公布。 5月9日当周 5月9日(一) 0000 日本加班工资 3月 -- +0.4% 0500 日本消费者信心指数 4月 -- 41.7 5月10日(二) 1500 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,621 2300 韩国失业率 4月 -- 3.8% 5月11日(三) 0500 日本同时指标(较前月) 3月 -- 下降3.2 领先指标 -- 下降2.0 2100 韩国出口物价(较上年同期) 4月 -- -4.5% 进口物价(较上年同期) -- -7.7% 2350 日本银行放款(较上年同期) 4月 -- +2.0% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超9,847 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超6,020 2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆) 3月 -- 盈余24,349 5月12日(四) -- 日本服务业景气判断指数 4月 -- 45.4 0300 韩国L货供额(较上年同期) 3月 -- +8.3% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结