美国与加拿大经济指标预测--5月5日-5月12日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月2日当周 5月5日(四) 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 4月 -- 48,207 1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 -5.0% +15.5% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月30日当周 26 25.7 四周均值(万人) -- 25.6 续请失业金人数(万人) 4月23日当周 213.3 213.0 5月6日(五) 1230 美国非农就业岗位(万人) 4月 增加20.2 增加21.5 民间就业岗位(万人) 增加19.3 增加19.5 制造业就业岗位(万人) 减少0.5 减少2.9 政府部门就业岗位(万人) -- 增加2 失业率 5.0% 5.0% 平均时薪(较前月) +0.3% +0.3% 每周平均工时 34.5 34.4 劳动力就业参与率 -- 63.0% 1230 加拿大就业岗位变动(万人) 4月 持平 增加4.06 失业率 7.2% 7.1% 就业参与率 -- 65.9% 1400 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI) 4月 -- 57.9 经季节调整PMI 52.5 50.1 1900 美国消费者信贷(亿美元) 3月 增加160 增加172.2 5月9日当周 5月9日(一) 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 4月 -- 20.43 1400 美国就业趋势指数 4月 -- 127.5 5月10日(二) 1000 美国NFIB小企业信心指数 4月 -- 92.6 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 3月 -- 544.5 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 3月 -0.1% -0.5% 趸售销售(较前月) -- -0.2% 5月11日(三) 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 55.5 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 53.7 1800 美国联邦预算(亿美元) 4月 -- 赤字1,080 5月12日(四) 1230 加拿大新屋价格指数 3月 -- +0.2% 1230 美国进口物价(较前月) 4月 +0.2% +0.2% 出口物价(较前月) 持平 持平 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 龚芳)