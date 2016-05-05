澳新经济指标预测--5月6日-5月13日****

国际油市：美元疲软支撑油价微升，但美国产出前景抑制涨幅
路透新加坡1月18日 - 原油期货周三小涨，受美元疲软的支撑，但关于美国生产商将提高产出的预期则限制涨幅。 0058 GMT，美国原油期货 微涨0.03美元，报每桶52.51美元。布兰特原油 涨0.04美元，报55.51美元。 美元指数 在接近六周低点水准交投，此前美国总统当选人特朗普称强势美元损害美国竞争力。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月2日当周 5月5-6日 2330 澳洲AIG建筑业指数 4月 -- 45.2 5月6日(五) 暂无重要经济数据公布。 5月9日当周 5月9日(一) 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 4月 -- -11.4% 网路招聘广告 -- +0.4% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- +0.1% (较上年同期) -- +6.2% 5月10日(二) 暂无重要经济数据公布。 5月11日(三) 0130 澳洲房屋融资 3月 -- +1.5% 投资性房屋融资 -- +4.1% 2230 新西兰制造业表现指数(PMI) 4月 -- 54.7 2245 新西兰食品价格指数 4月 -- +0.5% 5月12日(四) 2245 新西兰零售销售(较前季) 第一季 -- +1.2% (较上年同期) -- +5.3% 5月13日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 46.00 0300 新西兰公债海外持有比例 4月 -- 64.1% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透新加坡1月18日 - 原油期货周三小涨，受美元疲软的支撑，但关于美国生产商将提高产出的预期则限制涨幅。 0058 GMT，美国原油期货 微涨0.03美元，报每桶52.51美元。布兰特原油 涨0.04美元，报55.51美元。 美元指数 在接近六周低点水准交投，此前美国总统当选人特朗普称强势美元损害美国竞争力。
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周二收涨0.17%。沪深证交所融资融券余额当日减 少16.1亿元人民币，连续第六日下跌；两市两融余额为9,012.4亿元，创三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/17 5,188.7 3,823.7 9,012.4 -16.1 3,108.77 1/16 5,195.3 3,833.2 9,028.5 -174.3 3,103.43 1/13 5,320.4 3,882.4 9,
旧金山--美联储主席叶伦在Commonwealth Club就“货币政策目标和我们如何追求这种目标”发表讲话(2000)。