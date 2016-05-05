澳新经济指标预测--5月6日-5月13日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月2日当周 5月5-6日 2330 澳洲AIG建筑业指数 4月 -- 45.2 5月6日(五) 暂无重要经济数据公布。 5月9日当周 5月9日(一) 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 4月 -- -11.4% 网路招聘广告 -- +0.4% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- +0.1% (较上年同期) -- +6.2% 5月10日(二) 暂无重要经济数据公布。 5月11日(三) 0130 澳洲房屋融资 3月 -- +1.5% 投资性房屋融资 -- +4.1% 2230 新西兰制造业表现指数(PMI) 4月 -- 54.7 2245 新西兰食品价格指数 4月 -- +0.5% 5月12日(四) 2245 新西兰零售销售(较前季) 第一季 -- +1.2% (较上年同期) -- +5.3% 5月13日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 46.00 0300 新西兰公债海外持有比例 4月 -- 64.1% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 王丽鑫；审校 张涛)