更新版 1-加拿大数据：3月贸易逆差扩大至纪录高位，因出口连续两个月下滑

(新增分析师评论及数据细节)

路透渥太华5月4日 - 加拿大统计局周三表示，3月贸易逆差扩大至创纪录的34.1亿加元(26.9亿美元)，因重要的美国市场需求疲弱，导致出口连续第二个月下滑。

路透调查预估为贸易逆差14.0亿加元。目前加拿大为了应对油价疲弱的冗长效应已是焦头烂额。

3月时对美国的出口占加拿大全球总出口的74.2%，对美国出口减少6.3%；进口则减少4.8%。因此，加拿大对美国的贸易顺差降至22年低位15.3亿加元，低于2月时的21.2亿加元。

Export Development Canada首席分析师Peter Hall认为出口下滑是个问题，且和美国库存减少有关。他表示，美国去库存造成加拿大商品需求的减少。

加元兑美元从数据公布前的1.2748加元跌至1.2821加元。

3月出口下降4.8%至409.9亿加元，为逾两年以来最低。11个行业中有10个行业的出货量下降，机动车及零部件、消费品、金属及非金属制品行业降幅居前。

进口下降2.4%至444亿加元，受消费品、飞机和其他运输设备进口下降拖累。

加拿大3月连续第19个月出现贸易逆差。出口价格下降2.9%，出口量下降2.0%。进口价格下降2.1%，进口量减少0.3%。

加拿大统计局还将2月贸易逆差从初值19.1亿加元上修为24.7亿加元。

加拿大经济数据图表：here