版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 5日 星期四 06:51 BJT

全球贵金属：5月4日SPDR黄金持仓增加0.07%，或0.60吨

路透5月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量增加0.07%至825.54吨，周二为824.94吨。

以盎司计，黄金持仓量 从26,522,735.26盎司增至26,541,843.96盎司。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校　戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐