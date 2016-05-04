金砖国家：5月4日股汇市收盘纵览

香港股市：跌至三周低点，经济增长和通缩阴霾罩顶

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.56%，报52,552.797点，盘初时曾短暂下跌。

南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨0.02%，报45,559.49点；大盘综合指数 收盘下跌0.07%，报51,873.5点。

南非汇市：兰特兑美元续挫2%至逾三周最低，因经济成长忧虑

印度股市：连续第三日下跌，因企业财报令人失望，并且全球增长和通缩疑虑拖累周边市场走势低迷。BSE指数 收盘下跌0.51%，报25,101.73点；NSE指数 收盘下跌0.52%，报7,706.55点。

印度汇市：卢比兑美元跌至逾一周低点，因全球增长担忧打压当地股市连跌第三日，不过出口商的美元卖盘限制了卢比的跌幅。卢比兑美元 收报66.55/66.56，上日收报66.4150/66.4250。