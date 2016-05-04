金砖国家：5月4日股汇市收盘纵览

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透5月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月4日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.92%，报813.52点。
中国股市：沪综指近收平，缺乏明显驱动因素大盘震荡盘整
中国汇市：人民币收贬逾200点，美指继续反弹施压人民币
香港股市：跌至三周低点，经济增长和通缩阴霾罩顶
============================================================================
巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.56%，报52,552.797点，盘初时曾短暂下跌。
巴西汇市：由于经济增长担忧连续第二日打压全球市场，多数拉美货币回落，但巴西雷亚尔上扬，该国央行未加干预。雷亚尔兑美元 收报3.5385/00，上日收报3.5697/12。
============================================================================
南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨0.02%，报45,559.49点；大盘综合指数 收盘下跌0.07%，报51,873.5点。
南非汇市：兰特兑美元续挫2%至逾三周最低，因经济成长忧虑
=========================================================================
印度股市：连续第三日下跌，因企业财报令人失望，并且全球增长和通缩疑虑拖累周边市场走势低迷。BSE指数 收盘下跌0.51%，报25,101.73点；NSE指数 收盘下跌0.52%，报7,706.55点。
印度汇市：卢比兑美元跌至逾一周低点，因全球增长担忧打压当地股市连跌第三日，不过出口商的美元卖盘限制了卢比的跌幅。卢比兑美元 收报66.55/66.56，上日收报66.4150/66.4250。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌4.05%，报912.58点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.39%，报482.35点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值2.94%，报66.529；卢布兑欧元 贬值3.25%，报76.421。(完) (编译 王兴亚；审校 白云)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选