《全球主要国家债券发行预告》--5月5日-5月12日

《汇市简讯》美元/日圆持稳在113，此前涨至113.09
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 5/6 日本 加强流动性标售 5/9 法国 标售国库券(BTF) 5/10 日本 标售三个月期贴现国库券 5/10 日本 标售10年期公债 5/10 美国 发售三年期公债 5/11 美国 发售10年期公债 5/11 意大利 标售国库券 5/11 日本 标售六个月期贴现国库券 5/11 德国 标售两年期联邦债券 5/12 美国 标售30年期公债 5/12 日本 标售30年期公债 5/12 日本 标售三个月期贴现国库券 5/12 意大利 标售中长期债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 郑茵 审校 王丽鑫)
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 16,650亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/19 7 2.25% 100 2017/1/19 28 2.55% 500 2017/1/20
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。