《中国报摘》--中国证券报5月5日

《汇市简讯》美元/日圆持稳在113，此前涨至113.09
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定对促进民间投资政策落实情况开展专项督查，着力扩大民间投资；部署推动制造业与互联网深度融合，加快“中国制造”转型升级；确定培育和发展住房租赁市场措施等。
* 其他:
--据Wind资讯数据，截至5月4日，已披露的上市公司一季报显示，社保基金现身726家上市公司的前10大流通股股东名单。整体来看，社保基金对IT、消费、材料、房地产、医药等板块表现出较大兴趣。
--国土资源部数据显示，一季度全国国有建设用地供应量同比下降0.2%，下滑态势出现改观；主要监测城市地价均变化平稳，住宅地价环比增速温和上行。
--内蒙古奈伦集团所发行的11蒙奈伦债无法按时、足额偿付应付利息及回售款项，构成实质性违约。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 16,650亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/19 7 2.25% 100 2017/1/19 28 2.55% 500 2017/1/20
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。