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亚洲 | 2016年 5月 5日 星期四 08:14 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月5日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定对促进民间投资政策落实情况开展专项督查，着力扩大民间投资；部署推动制造业与互联网深度融合，加快“中国制造”转型升级；确定培育和发展住房租赁市场措施等。

* 其他:

--据Wind资讯数据，截至5月4日，已披露的上市公司一季报显示，社保基金现身726家上市公司的前10大流通股股东名单。整体来看，社保基金对IT、消费、材料、房地产、医药等板块表现出较大兴趣。

--国土资源部数据显示，一季度全国国有建设用地供应量同比下降0.2%，下滑态势出现改观；主要监测城市地价均变化平稳，住宅地价环比增速温和上行。

--内蒙古奈伦集团所发行的11蒙奈伦债无法按时、足额偿付应付利息及回售款项，构成实质性违约。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)

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