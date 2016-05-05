《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月5日

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
*工商时报：
--鸿海 今年股东会将进行董监改选，董监候选名单抢先曝光，延揽了不少新血。包括前高盛亚洲副董事长宋学仁、专精机器人的台大教授傅立成、创新工场创始人李开复、国光生技董事长詹启贤，新名单似乎暗藏玄机，透露出鸿海在创新投资、生技、机器人等的新布局。
--商办跌价，REITs资产价值也跟着大减损。土地银行上月底完成信托部管理的REITs富邦一号、富邦二号最新价值评估，合计两档REITs所辖六栋不动产，包括富邦人寿大楼、富邦中山大楼、中仑润泰大楼商办、商场，以及富邦内湖大楼、富邦民生大楼，总减损净达3.3亿台币。
*经济日报：
--总统当选人蔡英文再次端出南向政策，盼能开拓经贸新局。准国发会副主委龚明鑫表示，新南向政策的亮点在于不只是着重产业思维，而是加入人才思考的双向交流，也会与教育政策双轨并行。
--准经济部长李世光今日起一连两天拜会工商协进会、商总与工总三大工商团体，工商团体表示将就改善投资环境、能源与产业政策及台湾加入区域经贸整合等四大议题，向李世光反映工商界的心声。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0694 1.0712 -0.17 +1.72 1.0513 美元/日圆 113.01 112.62 +0.35 -3.30 116.87 欧元/日圆 120.85 120.58 +0.22 -1.86 123.14 美元/瑞郎 1.0029 1.0009 +0.20 -1.46 1.0178 英镑/美元 1.2355 1.2413 -0.47 +0.15 1.2336 美元/加元 1.3065 1.3041 +0.18 -2.72 1.3430 美元/离岸人民币 6.8088 6.8003 +0.12 -2.35 6.9726 澳元/美元