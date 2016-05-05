《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月5日

*工商时报：

--鸿海 今年股东会将进行董监改选，董监候选名单抢先曝光，延揽了不少新血。包括前高盛亚洲副董事长宋学仁、专精机器人的台大教授傅立成、创新工场创始人李开复、国光生技董事长詹启贤，新名单似乎暗藏玄机，透露出鸿海在创新投资、生技、机器人等的新布局。

--商办跌价，REITs资产价值也跟着大减损。土地银行上月底完成信托部管理的REITs富邦一号、富邦二号最新价值评估，合计两档REITs所辖六栋不动产，包括富邦人寿大楼、富邦中山大楼、中仑润泰大楼商办、商场，以及富邦内湖大楼、富邦民生大楼，总减损净达3.3亿台币。

*经济日报：

--总统当选人蔡英文再次端出南向政策，盼能开拓经贸新局。准国发会副主委龚明鑫表示，新南向政策的亮点在于不只是着重产业思维，而是加入人才思考的双向交流，也会与教育政策双轨并行。

--准经济部长李世光今日起一连两天拜会工商协进会、商总与工总三大工商团体，工商团体表示将就改善投资环境、能源与产业政策及台湾加入区域经贸整合等四大议题，向李世光反映工商界的心声。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。