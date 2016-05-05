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亚洲 | 2016年 5月 5日 星期四 08:27 BJT

《香港报摘》--经济日报5月5日

**头版头条**

--市场近期紧盯深港通的正式公布时间，高盛董事总经理刘劲津接受本报专访时称，宣布深港通的窗口经已开启，内地监管机构可随时宣布。

**其他**

--本港零售市道低迷，莎莎 再发盈警，预期全年纯利大跌逾50%。

--香港电视 宣布，基于考虑法律意见后，公司将不会就上诉法庭对不获发免费电视牌照之裁决而向终审法院提出上诉。

--国投瑞银资产管理证实首只南下基金获批，令南来产品增至34只，管理资产总值逾127亿元人民币。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)

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