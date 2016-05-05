《香港报摘》--信报5月5日

**头版头条**

--汇丰控股 旗下滙丰私人银行（瑞士）销售雷曼兄弟相关结构性产品时因内部监控不足及销售手法有问题，被证监会罚款6.05亿港元，并且撤销其就证券提供意见（俗称4号牌）牌照，滙丰私银不服并提上诉，法院昨日开庭审理。

**其他**

--证监会上月合共批出14个资产管理牌照（俗称9号牌）予持牌法团，按单月计算，数量为今年最多。

--英国举行脱欧公投在即，投资者近月对押注英镑走势的兴趣升温，本港唯一有发行外滙轮的发行商法巴趁势推出英镑兑美元窝轮，认购证及认沽证各一只，下周三上市。

--渣打集团 伦敦举行股东周年大会上，集团主席庄贝思回应股东不满员工薪酬过高时表示，若渣打削减花红，或会面对员工大量流失的风险。（完）

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