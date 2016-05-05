《香港报摘》--信报5月5日

《汇市简讯》美元/日圆持稳在113，此前涨至113.09
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
**头版头条**
--汇丰控股 旗下滙丰私人银行（瑞士）销售雷曼兄弟相关结构性产品时因内部监控不足及销售手法有问题，被证监会罚款6.05亿港元，并且撤销其就证券提供意见（俗称4号牌）牌照，滙丰私银不服并提上诉，法院昨日开庭审理。
**其他**
--证监会上月合共批出14个资产管理牌照（俗称9号牌）予持牌法团，按单月计算，数量为今年最多。
--英国举行脱欧公投在即，投资者近月对押注英镑走势的兴趣升温，本港唯一有发行外滙轮的发行商法巴趁势推出英镑兑美元窝轮，认购证及认沽证各一只，下周三上市。
--渣打集团 伦敦举行股东周年大会上，集团主席庄贝思回应股东不满员工薪酬过高时表示，若渣打削减花红，或会面对员工大量流失的风险。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 16,650亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/19 7 2.25% 100 2017/1/19 28 2.55% 500 2017/1/20
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。