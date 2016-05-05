《全球重要经济事件一览表》--5月5日-5月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月5日(四)

北京--中国农业部新闻办公室举行新闻发布会，农业部余欣荣副部长等向媒体介绍农业结构调整有关情况，并回答记者提问(0200)。

北京--中国国务院新闻办举行新闻发布会，商务部副部长高燕、云南省人民政府副省长刘慧晏介绍中国与南亚、东南亚各国开展经贸交流合作以及第4届中国—南亚博览会筹备工作等方面情况，并答记者问(0200)。

美国斯坦福--达拉斯联储总裁柯普朗和亚特兰大联储总裁洛克哈特参加“国际货币政策及实务改革”讨论会(2315)。

圣塔芭芭拉--圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(1550)。

法兰克福--欧洲央行公布月报(0800)。

渥太华--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在主题为“重新定义央行的金融稳定性职责”的会议上讲话(1315)。

意大利佛罗伦萨--The State of the Union 2016年年会(至5月7日)。意大利央行总裁维斯科、欧盟执委会主席贾克、欧洲理事会主席图斯克及欧洲议会议长舒尔茨将参加。

伦敦--新加坡金融管理局局长孟文能讨论中国经济增长模式转型及其对亚洲的影响。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

5月6日(五)

悉尼--澳洲央行公布货币政策季度声明(0130)。

渥太华--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri出席一场讨论会(1500)，主题是央行在维护金融稳定方面的作用。

5月9日(一)

伦敦--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表演说(0910)。

伦敦--英国央行副总裁贝利在London City Week活动中发表简短的主旨演说(0805)。

东京--日本央行公布3月政策会议记录(2350)。

明尼亚波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在明尼苏达经济俱乐部发表演说(1700)。

布鲁塞尔--欧元区财长就希腊问题举行特别会议。

5月10日(二)

伦敦--英国央行副总裁贝利在欧洲复兴开发银行的会议上出席一场讨论会(1400)。

惠灵顿--新西兰央行公布金融稳定报告(2100)。

伦敦--第三届拉美欧洲投资者论坛(LAEIF)。

5月11日(三)

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定并公布货币公报(0800)。

伦敦--欧洲复兴开发银行年会和商业论坛(至5月12日)。

伦敦--英国财政大臣奥斯本在议会财政委员会讨论欧盟成员国身份问题。

罗马--意大利经济部长帕多安在一次经济会议上发表讲话(1030)。

蒙特利尔--加拿大央行高级副总裁威尔金斯在CFA Institute年会上讲话 (1245)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯发表题为“货币政策和货币”的演说(1600)。

奥斯陆--挪威政府发布修改后的2016年预算案。

伦敦--印度央行总裁拉詹在伦敦经济学院发表演说，主题是反思全球货币制度。(0900)。

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。

月12日(四)

美国阿尔伯克基--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济形势发表讲话(1815)。

克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行发布总裁梅斯特将在货币理论和货币政策研讨会发表的演讲稿(1500)。

美国康科德--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在一次午餐会上发言(1545)。

马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表主题为“欧洲银行业面临的挑战”的演说(1640)。

伦敦--英国央行公布利率决定和通胀报告(1100)。

奥斯陆--挪威央行宣布利率决定(0800)。

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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