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亚洲 | 2016年 5月 5日 星期四 08:50 BJT

金属期市：伦铜胶着在两周低点附近，美元上涨引发获利了结

路透调查显示，未来几周将公布的中国数据料显示其经济活动经历3月强劲表现后，4月可能放缓。

美国规模庞大的服务业4月扩张，因新订单和就业增长加速，提振美国经济成长在首季放缓后将会反弹的希望。

周三发布调查报告显示，欧元区4月企业活动增速减缓但趋稳，表明欧洲央行大举刺激计划在支撑经济活动，但尚未提振通胀。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/李婷仪 审校 戴素萍/王兴亚)

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