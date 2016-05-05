《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月5日

5月5日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1 美元=7.7615港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低99.65点，或0.56%，报17,651.26点。因受压于温 和的民间就业数据和生物科技类股回落。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通 股 （美元 （%） (港元) ） 中海油 116.100 -2.43 89723 9.011 中国铝业 8.050 -1.71 19973 2.499 中国移动 56.350 -0.62 220474 87.472 中国人寿 11.070 -0.36 436819 17.184 中石油 70.630 -0.52 97632 5.482 中石化 67.090 -2.00 64714 5.207 汇丰控股 31.860 -2.30 2693989 49.456 中电信 48.130 0.04 10662 3.736 中国联通 11.480 0.00 173903 8.910 兖州煤业 5.520 -0.72 519 4.284 华能国际 27.920 1.53 40456 5.418 南方航空 31.960 5.30 6178 4.961 东方航空 28.350 6.82 12418 4.401 中芯国际 4.060 0.50 5664 0.630 （完）