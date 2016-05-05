版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 5日 星期四 08:38 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月5日

5月5日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1
美元=7.7615港元 )
    
    美股道琼工业指数 周三收低99.65点，或0.56%，报17,651.26点。因受压于温
和的民间就业数据和生物科技类股回落。 
        
 公司名称              ADR代码    收盘价   涨跌幅   成交量    ADR折合每股普通
                                                              股
                                  （美元   （%）              (港元)
                                  ）                          
 中海油                           116.100  -2.43    89723     9.011
 中国铝业                         8.050    -1.71    19973     2.499
 中国移动                         56.350   -0.62    220474    87.472
 中国人寿                         11.070   -0.36    436819    17.184
 中石油                           70.630   -0.52    97632     5.482
 中石化                           67.090   -2.00    64714     5.207
 汇丰控股                         31.860   -2.30    2693989   49.456
 中电信                           48.130   0.04     10662     3.736
 中国联通                         11.480   0.00     173903    8.910
 兖州煤业                         5.520    -0.72    519       4.284
 华能国际                         27.920   1.53     40456     5.418
 南方航空                         31.960   5.30     6178      4.961
 东方航空                         28.350   6.82     12418     4.401
 中芯国际                         4.060    0.50     5664      0.630
    （完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐