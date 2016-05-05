《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月5日

《汇市简讯》美元/日圆持稳在113，此前涨至113.09
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
5月5日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1 美元=7.7615港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低99.65点，或0.56%，报17,651.26点。因受压于温 和的民间就业数据和生物科技类股回落。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通 股 （美元 （%） (港元) ） 中海油 116.100 -2.43 89723 9.011 中国铝业 8.050 -1.71 19973 2.499 中国移动 56.350 -0.62 220474 87.472 中国人寿 11.070 -0.36 436819 17.184 中石油 70.630 -0.52 97632 5.482 中石化 67.090 -2.00 64714 5.207 汇丰控股 31.860 -2.30 2693989 49.456 中电信 48.130 0.04 10662 3.736 中国联通 11.480 0.00 173903 8.910 兖州煤业 5.520 -0.72 519 4.284 华能国际 27.920 1.53 40456 5.418 南方航空 31.960 5.30 6178 4.961 东方航空 28.350 6.82 12418 4.401 中芯国际 4.060 0.50 5664 0.630 （完）
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 16,650亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/19 7 2.25% 100 2017/1/19 28 2.55% 500 2017/1/20
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。