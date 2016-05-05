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亚洲 | 2016年 5月 5日 星期四 09:01 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月5日

**证券时报**

--广发银行2015年年报显示，受资产减值准备支出计提影响，去年实现净利润滑落至90.64亿元人民币，同比下降24.7%，为首家出现年度净利润负增长的全国性股份制银行。

--中国人民银行郑州培训学院教授王勇撰文称，押注人民币中长期贬值是一步险棋。

**21世纪经济报道**

--据了解，为了对冲配置地方政府债的潜在损失，一些强势的商业银行要求地方政府通过资管计划“置换”地方政府负有担保责任的“二类债务”。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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