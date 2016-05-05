国际油市：油价跳涨逾1%，受加拿大野火灾情和利比亚局势升级助推

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
交易员表示，加拿大失控的山林大火推动美国原油价格上涨。大火导致阿尔伯塔省的石油生产中断。
加拿大当局周三表示，此次山林大火已导致西部石油城市麦克默里堡(Fort McMurray) 88,000名居民全部疏散，1,600间建筑物被烧毁，并可能导致整个城市大部分被摧毁。
布兰特原油则因利比亚战事升级而上涨。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/汪红英；审校 王兴亚/张涛)
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0694 1.0712 -0.17 +1.72 1.0513 美元/日圆 113.01 112.62 +0.35 -3.30 116.87 欧元/日圆 120.85 120.58 +0.22 -1.86 123.14 美元/瑞郎 1.0029 1.0009 +0.20 -1.46 1.0178 英镑/美元 1.2355 1.2413 -0.47 +0.15 1.2336 美元/加元 1.3065 1.3041 +0.18 -2.72 1.3430 美元/离岸人民币 6.8088 6.8003 +0.12 -2.35 6.9726 澳元/美元