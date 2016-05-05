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亚洲 | 2016年 5月 5日 星期四 09:14 BJT

国际油市：油价跳涨逾1%，受加拿大野火灾情和利比亚局势升级助推

交易员表示，加拿大失控的山林大火推动美国原油价格上涨。大火导致阿尔伯塔省的石油生产中断。

加拿大当局周三表示，此次山林大火已导致西部石油城市麦克默里堡(Fort McMurray) 88,000名居民全部疏散，1,600间建筑物被烧毁，并可能导致整个城市大部分被摧毁。

布兰特原油则因利比亚战事升级而上涨。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/汪红英；审校 王兴亚/张涛)

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