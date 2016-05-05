《全球主要央行动态》--4月28日-5月5日

以下所列为上周四下午至本周四上午(4月28日-5月5日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特和旧金山联储总裁威廉姆斯周二都表示6月会议有升息的可能性，但也称他们要看到强劲的美国经济数据，才会赞成在下月升息。

旧金山联储总裁威廉姆斯重申认为美国经济已做好升息准备的观点，但也指出这样结果会带来资产价格普跌的风险。

明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利表示，他预计美国经济今年不会滑入衰退，而是以温和速度增长。卡什卡利称，只要通胀率维持在较低水平，美联储就应当继续努力让更多美国人重返工作岗位。他说，在“数据表现允许之前”，美联储不会再次升息，但没有详细说明他需要看到哪些数据支持升息。

亚特兰大联储总裁洛克哈特称，英国6月脱欧公投的问题可能“日益突出”。美联储正在考虑下次政策会议是否要升息。“英国脱欧可能成为全球不确定性升高的来源，”洛克哈特在为杰克森维尔世界事务委员会准备的讲话中称，“随着6月会议临近，该问题可能日益突出。” 他还认为美国不会在短期内实施负利率。

达拉斯联储总裁柯普朗上周五表示，若美国经济数据一如其预期那样转强，他可能赞成最早在6月或7月升息。

**欧洲**

欧洲央行总裁德拉吉周一称，低利率并非无害，但这只是全球主要经济体根本问题的症状，而非原因，他表示现在别无选择。“因此，要拉高回报率的答案很明确：继续执行扩张性政策直至经济中的过度闲置被消化，且通胀动态再度与物价稳定保持一致，”德拉吉在一场会议上称。“目前别无选择...唯一可以运筹的空间是政策的组合，也就是平衡货币和财政政策。”

欧洲央行(ECB)周二表示，由于根本原因在于深层结构性问题，而不是暂时性困难，所以新兴经济体疲弱态势可能会持续，从而给发达经济体带来风险。该央行在一份例行经济公报中对此加以阐述。央行表示，一些主要新兴经济体的潜在成长已经减弱，可能会给全球经济造成“相当大的”负面冲击。

欧洲央行执委科尔表示，银行和金融市场目前对于欧洲央行(ECB)实施的超低利率和印钞政策尚应对较好，但如果利率进一步下调，情况可能发生改变。

欧洲央行执委会成员莫尔许称，英国若退出欧盟，其直接影响似乎可控，但不可预知的因素，例如对经济信心的影响，有可能会更大。

欧洲央行执委劳滕施莱格周一表示，除降息之外，欧洲央行还有进一步的政策措施可用。

欧洲央行的一份报告表示，敏感的美国经济数据公布前，投资者对市场走势进行正确押注，可能已从中获利数百万计美元。报告暗示这些重要数据似有外泄的情况。

欧洲央行管委暨德国央行总裁魏德曼周一表示，宽松货币政策实施愈久，影响力会随之流失，警告低利率及印钞措施的相关风险日益升高。“超宽松货币政策实施得愈久，效果愈弱，风险及副作用愈明显，”魏德曼称。

欧洲央行执委科尔周一表示，欧洲央行的非常规货币刺激措施，需要一段时间才能提振欧元区通胀，但目前已经协助了经济成长。

欧洲央行执委科尔上周日回应德国官员的一连串批评，表示若欧洲央行放弃通胀目标，德国将会受创，而低利率政策是一项福利而非负担。科尔指出，若没有欧洲央行多次出台刺激政策，经济活动将会低迷，失业率攀升，而且实现健康的公共预算目标也会变得更加困难，即便是德国这样的国家。数周来，德国财长朔伊布勒等官员先后对欧洲央行提出批评。

欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特表示，只有通胀前景严重恶化，欧洲央行才会再次降息，不过进一步下调已然为负的利率仍是一个选项。

在英国央行改革法案周三成为法律后，该央行将在今年稍晚改为一年安排召开八次货币政策会议，而非12次。英国央行希望效仿美联储和欧洲央行的做法，每六周召开一次利率制定会议，而非每月召开一次。

瑞士央行总裁乔丹周一称，瑞士必须适应不断变化的经济格局，而不是依赖央行和欧洲经济的好转。

瑞士央行总裁乔丹上周五表示，瑞士央行货币政策还有回旋空间，如果符合瑞士的利益，央行不会畏惧动用非传统措施。根据乔丹向央行股东大会演说的讲稿内容，乔丹表示，正如其他央行一样，瑞士央行过去几年不得不采取非传统措施，以对全球经济的强烈冲击作出回应。

瑞典央行周三公布上次政策会议记录显示，该央行仍有进一步放宽政策的空间，不过一些央行官员称，购债步伐可以进一步减缓。

瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)上周四表示，央行必须密切关注汇率，如果瑞典克朗升值过度，就要采取行动。

挪威央行副总裁Jon Nicolaisen周二在一场演说中表示，挪威经济料将在明年摆脱当前低迷成长而复苏。

俄罗斯央行维持指标利率于11%不变，符合市场预期 。该央行称，可能在未来三次会议的其中一次考虑降息。

**大中华区**

中国央行周三公告称，将和海关总署开展《中国人民银行黄金及黄金制品进出口准许证》“非一批一证”管理试点工作，从6月1日起，黄金及黄金制品进出口业务频繁的法人可以申请“非一批一证”准许证。

中国央行周二公告称，4月对金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共7,150亿元人民币，其中三个月期3,115亿元，六个月期4,035亿元，利率分别为2.75%和2.85%，均与上期持平；同时收回到期中期借贷便利5,510亿元。4月末中期借贷便利余额为14,953亿元。央行在提供中期借贷便利的同时，引导金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

中国央行决定，自5月3日起，将本外币一体化的全口径跨境融资宏观审慎管理试点扩大至全国范围内的金融机构和企业；实施后，央行和外管局不实行外债事前审批，而是由金融机构和企业在与其资本或净资产挂钩的跨境融资上限内，自主开展本外币跨境融资。

美国财政部根据国会通过的2016年贸易法案新程序，将中国、日本、韩国、台湾和德国列入新的经济政策观察名单。其中台湾更被点名是“持续性净购入美元的干预”，且净买入相对GDP占比达2.4%，但台湾央行表示这是美国财政部单方的自行估计。台湾央行强调，美国财政部的报告中，若以三项标准来检视贸易对手是否采行不公平的贸易政策，结论无任何国家符合操緃汇率以阻止其国际收支有效平衡，或在国际贸易中获得不公平竞争优势的标准。

香港金融管理局发言人称，美国未来加息的步伐仍存有颇大的不确定性，而这将会是影响全球货币环境的主要因素，因此需要谨慎应对有关不确定性可能带来的风险。

**日本、韩国**

日本央行总裁黑田东彦周一称，日圆最近的上涨可能会打击日本经济，他强调如果这种风险有可能令央行达不到2%通胀目标，央行愿意扩大货币刺激举措。

日本央行周一表示，央行将推出一个民间消费的广泛指数，在政府现有的每月家庭支出数据之外，作为央行政策推估的基础。央行指出，新指数将根据供给面数据，像是零售销售及企业业务活动调查，来衡量消费者支出的力道，新指数与消费者信心调查及日本国内生产总值数据之间将有强烈联动关系。日本央行将从本月开始公布这项新指数。

韩国央行总裁周一表示央行将全力支持结构改革，但并未提及该行是否将进行量化宽松。韩国央行目前正面临实施量化宽松的压力。

韩国央行在半年一度发布的货币政策报告中称，计划在一段时间内维持货币政策宽松，因经济成长“非常缓慢”，而且通胀压力依然较低。

**澳洲**

澳洲央行周二调降指标利率至纪录低位1.75%，为一年来首次降息，央行企图抑制澳元升势，并保护澳洲经济抵御通缩威胁。 (完)

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