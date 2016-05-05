中国新债：农发行下周一将增发至多200亿三期债，用于易地扶贫搬迁贷款

路透上海5月5日 - 中国农业发展银行日前公告，将于下周一(9日)招标增发至多200亿 元人民币三期固息债，期限包括三年、五年和10年。所募资金将按保本微利原则，用于易地 扶贫搬迁贷款项目投放。 上述三期债为该行今年第15期 、16期 和第五期CN160 405=CFXS的增发债，票面利率依次为3.08%、3.26%和3.33%。 具体发行条款如下： 2016年15、16和第五期增发债 招标规模上限 3/10年：50亿元；5年：100亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 5月9日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 5月11日 起息日 3/5年：4月22日；10年：1月6日 发行期 5/10-5/11 上市日 5月13日 基本承销额 无 承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15% (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)