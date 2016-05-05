中国新债：农发行下周一将增发至多200亿三期债，用于易地扶贫搬迁贷款

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透上海5月5日 - 中国农业发展银行日前公告，将于下周一(9日)招标增发至多200亿 元人民币三期固息债，期限包括三年、五年和10年。所募资金将按保本微利原则，用于易地 扶贫搬迁贷款项目投放。 上述三期债为该行今年第15期 、16期 和第五期CN160 405=CFXS的增发债，票面利率依次为3.08%、3.26%和3.33%。 具体发行条款如下： 2016年15、16和第五期增发债 招标规模上限 3/10年：50亿元；5年：100亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 5月9日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 5月11日 起息日 3/5年：4月22日；10年：1月6日 发行期 5/10-5/11 上市日 5月13日 基本承销额 无 承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15% (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0694 1.0712 -0.17 +1.72 1.0513 美元/日圆 113.01 112.62 +0.35 -3.30 116.87 欧元/日圆 120.85 120.58 +0.22 -1.86 123.14 美元/瑞郎 1.0029 1.0009 +0.20 -1.46 1.0178 英镑/美元 1.2355 1.2413 -0.47 +0.15 1.2336 美元/加元 1.3065 1.3041 +0.18 -2.72 1.3430 美元/离岸人民币 6.8088 6.8003 +0.12 -2.35 6.9726 澳元/美元