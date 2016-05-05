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亚洲 | 2016年 5月 5日 星期四 09:18 BJT

中国新债：农发行下周一将增发至多200亿三期债，用于易地扶贫搬迁贷款

路透上海5月5日 - 中国农业发展银行日前公告，将于下周一(9日)招标增发至多200亿
元人民币三期固息债，期限包括三年、五年和10年。所募资金将按保本微利原则，用于易地
扶贫搬迁贷款项目投放。
    
    上述三期债为该行今年第15期 、16期 和第五期CN160
405=CFXS的增发债，票面利率依次为3.08%、3.26%和3.33%。
    
    具体发行条款如下：     
      
                 2016年15、16和第五期增发债
 招标规模上限    3/10年：50亿元；5年：100亿元
                 
 期限/计息方式   3/5/10年固息
                 
 招标时间        5月9日下午14:00-15:00
                 
 招标方式        单一价格中标(荷兰式)
                 
 缴款日          5月11日
 起息日          3/5年：4月22日；10年：1月6日
                 
 发行期          5/10-5/11
                 
 上市日          5月13日
                 
 基本承销额      无
                 
 承揽费          3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%    
                 
 (完)
                
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 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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