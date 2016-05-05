《香港报摘》--其他报纸重要消息5月5日

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
**明报**
--社交网站facebook 计划曲线进入中国市场，消息透露，facebook正探讨与中资企业合作，第一个选择的伙伴就是内地互联网公司乐视。
--佐丹奴 首季营业额下跌一成，其中，中国及香港区销售额均有下跌，惟毛利率继续改善。
**星岛日报**
--楼市持续下滑，市民心急上车，本港高成数按揭申请个案趋增。按证公司总裁李令翔透露，公司在4月日均按揭保险申请达70-80宗，较年初有近倍增长。
--面对联通 推出“7地合1数据服务”，中国移动 亦将推出可在中、港、台、澳四地共享数据服务，月费比联通更低。
**苹果日报**
--集资额仅6,200多万港元的服装标签及包装印刷品生产商HSSP 招股反应继续炽热，市场消息指公开发售部分已录得超额认购逾800倍，有望成为今年新股“超购王”。
--多只内房公布合约销售创新高之际，高盛报告指，由于一线城市利好政策减少，以及过去12个月内房已跑赢摩根士丹利资本国际中国指数 ，将中国房地产行业评级由“增持”下调至“中性”。
**东方日报**
--新濠国际 联营公司新濠博亚娱乐将斥资约8亿美元向澳洲Crown Resorts 回购1.55亿股普通股，交易完成后，新濠国际将成新濠博亚娱乐单一最大股东。市场憧憬澳洲富商帕克（James Packer）旗下Crown或进一步减持于新濠博亚娱乐的持股。
--平保 副董事长孙建一于网上举行投资者会议上称，对陆金所上市一直持开放态度，会综合考虑市场因素、政策环境等，选择合适时机启动相关上市工作，未透露具体时间表及计划。
**文汇报**
--近期超豪盘频传“淌血”个案，九龙站楼王“天玺”一个逾千尺单位蚀逾600万港元易手，尺价约3.6万港元，较去年底同座单位尺价低两成。
--中国信贷 与比特币区块链基础设施供应商The BitFury Group订立协议，于中国成立合营公司，共同推广及发展以区块链为基础之互联网金融服务。（完）
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(整理 雷美珍；审校 黄凯)
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0694 1.0712 -0.17 +1.72 1.0513 美元/日圆 113.01 112.62 +0.35 -3.30 116.87 欧元/日圆 120.85 120.58 +0.22 -1.86 123.14 美元/瑞郎 1.0029 1.0009 +0.20 -1.46 1.0178 英镑/美元 1.2355 1.2413 -0.47 +0.15 1.2336 美元/加元 1.3065 1.3041 +0.18 -2.72 1.3430 美元/离岸人民币 6.8088 6.8003 +0.12 -2.35 6.9726 澳元/美元