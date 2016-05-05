《香港报摘》--其他报纸重要消息5月5日

**明报**

--社交网站facebook 计划曲线进入中国市场，消息透露，facebook正探讨与中资企业合作，第一个选择的伙伴就是内地互联网公司乐视。

--佐丹奴 首季营业额下跌一成，其中，中国及香港区销售额均有下跌，惟毛利率继续改善。

**星岛日报**

--楼市持续下滑，市民心急上车，本港高成数按揭申请个案趋增。按证公司总裁李令翔透露，公司在4月日均按揭保险申请达70-80宗，较年初有近倍增长。

--面对联通 推出“7地合1数据服务”，中国移动 亦将推出可在中、港、台、澳四地共享数据服务，月费比联通更低。

**苹果日报**

--集资额仅6,200多万港元的服装标签及包装印刷品生产商HSSP 招股反应继续炽热，市场消息指公开发售部分已录得超额认购逾800倍，有望成为今年新股“超购王”。

--多只内房公布合约销售创新高之际，高盛报告指，由于一线城市利好政策减少，以及过去12个月内房已跑赢摩根士丹利资本国际中国指数 ，将中国房地产行业评级由“增持”下调至“中性”。

**东方日报**

--新濠国际 联营公司新濠博亚娱乐将斥资约8亿美元向澳洲Crown Resorts 回购1.55亿股普通股，交易完成后，新濠国际将成新濠博亚娱乐单一最大股东。市场憧憬澳洲富商帕克（James Packer）旗下Crown或进一步减持于新濠博亚娱乐的持股。

--平保 副董事长孙建一于网上举行投资者会议上称，对陆金所上市一直持开放态度，会综合考虑市场因素、政策环境等，选择合适时机启动相关上市工作，未透露具体时间表及计划。

**文汇报**

--近期超豪盘频传“淌血”个案，九龙站楼王“天玺”一个逾千尺单位蚀逾600万港元易手，尺价约3.6万港元，较去年底同座单位尺价低两成。

--中国信贷 与比特币区块链基础设施供应商The BitFury Group订立协议，于中国成立合营公司，共同推广及发展以区块链为基础之互联网金融服务。（完）

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