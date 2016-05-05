港报社评：维护两岸关系共同政治基础--文汇报5月5日

《人民日报》今天发表评论员文章，指出「九二共识」的核心内涵是「两岸同属一中」，这是两岸关系共同的政治基础。如果这个基础遭到破坏，两岸关系和平发展之舟难免偏离航向，风雨飘摇，甚至触礁沉没。这是大陆针对台湾新当选领导人蔡英文近来言行，通过官方媒体向蔡英文以及民进党发出的强烈呼吁，也是一种负责任的提醒和警告：如果不承认「九二共识」而导致两岸关系的共同政治基础被破坏，两岸现有的和平发展关系将会出现逆转，甚至是「地动山摇」。因此，为了两岸关系能够继续在和平发展的轨道上前行，为了台湾广大民众的福祉，蔡英文应该顺应历史潮流，清晰表达坚持「九二共识」的立场，方可真正维持两岸关系现状，让台湾民众继续享受到两岸和平发展的红利。

「九二共识」是二十多年前两岸达成的一个政治共识。1992年11月，大陆海峡两岸关系协会与台湾海峡交流基金会，在两岸事务性商谈中，就如何坚持「一个中国」原则的问题，以口头方式达成「海峡两岸均坚持一个中国原则」的共识，其核心内涵就是「两岸同属一中」。2000年民进党首次上台，曾经背离了「九二共识」的方向，甚至拒不承认有这样一个共识，导致两岸关系出现反覆、甚至是紧张的局面。2008年，国民党重新上台，强调认同「九二共识」，继续推动两岸关系发展。过去7年多来，两岸关系在这个共同的基础上，运行在和平发展的轨道上，让台湾民众充分享受到了两岸密切合作的红利。而台湾今年出现的政局变化，则令两岸关系又一次面临严峻考验。

从蔡英文的言论看，她并非不知道「九二共识」对两岸关系发展的重要性。但她只在口头上声称「要维持一个连续性、持续性、可以长久的、没有意外的两岸关系」，表示要维持两岸关系的现状。但是，对于是否承认「九二共识」，就用模糊化的语言来支吾应对，始终不肯明确表态。日前，更有消息传出，指蔡英文在5月20日的就职礼上，不会正面回应「九二共识」，还是企图继续用模棱两可的语言来蒙混过关。

但是，正如《人民日报》评论员文章指出，现在正是两岸关系面临道路和方向选择的重要时刻，是否继续坚持「九二共识」，是摆在蔡英文及民进党面前的一道「必答题」，必须以明确的态度来回答。事实非常清楚，大陆对台方针政策是一贯而明确的，就是要坚持一个中国原则，坚决反对「台独」，维护国家的领土完整。「九二共识」是目前两岸关系和平发展的共同基础，是否承认「九二共识」，是关系到两岸关系发展方向的大是大非问题。如果不明确承认「九二共识」，就是意味着企图走向「台独」与分裂，这将令两岸关系发展的共同基础受到破坏，两岸来之不易的和平发展局面更将受到严重影响。

台湾有舆论表示，希望大陆方面能够对蔡英文释出更多善意，让两岸关系继续保持原有的良好发展势头。这个良好愿望值得应和。但是，正如《人民日报》评论员文章所指出的，大陆坚持「九二共识」，维持两岸关系和平发展的基础，就是最大的善意。如果这个基础不稳，就算在具体问题上做更多的事情，恐怕也无济于事。因此，两岸民意都希望蔡英文和民进党能够积极回应大陆方面的善意和呼吁，勇敢地走出认同「九二共识」的一步，努力维护两岸关系共同基础，维护两岸和平稳定，促进台湾社会繁荣进步。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘