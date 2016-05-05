全球金市：金价一连三日下挫后走坚，受益于股市表现疲软

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
周三公布的数据显示，美国服务业4月扩张，因新订单和就业增长加速，提振美国经济成长在首季放缓后将会反弹的希望。
不过，周三公布的另一项数据给成长前景蒙阴。该数据显示，4月民间就业岗位增速为三年来最慢。
受美国贸易和工厂订单数据支持，美元周三上涨。
美元周四早盘续涨，从而抑制了金价的涨幅。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 的黄金持仓周三增长0.07%至825.54吨，为逾两年以来最高水准。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/汪红英；审校 戴素萍)
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0694 1.0712 -0.17 +1.72 1.0513 美元/日圆 113.01 112.62 +0.35 -3.30 116.87 欧元/日圆 120.85 120.58 +0.22 -1.86 123.14 美元/瑞郎 1.0029 1.0009 +0.20 -1.46 1.0178 英镑/美元 1.2355 1.2413 -0.47 +0.15 1.2336 美元/加元 1.3065 1.3041 +0.18 -2.72 1.3430 美元/离岸人民币 6.8088 6.8003 +0.12 -2.35 6.9726 澳元/美元