全球金市：金价一连三日下挫后走坚，受益于股市表现疲软

周三公布的数据显示，美国服务业4月扩张，因新订单和就业增长加速，提振美国经济成长在首季放缓后将会反弹的希望。

不过，周三公布的另一项数据给成长前景蒙阴。该数据显示，4月民间就业岗位增速为三年来最慢。

受美国贸易和工厂订单数据支持，美元周三上涨。

美元周四早盘续涨，从而抑制了金价的涨幅。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 的黄金持仓周三增长0.07%至825.54吨，为逾两年以来最高水准。(完)

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