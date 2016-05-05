中信期货：中国期指动能不足，大盘很难形成趋势性行情

以下内容节选自5月5日的《期货日报》：

近期股指的僵局被节后第一个交易日的中阳线打破。但是昨天大盘进入整理状态，上攻节奏没能一气呵成，说明市场动能还是略显不足。周三沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.13%、-0.25%和0.04%，对应期指当月合约涨跌幅分别为-0.37%、-0.27%和-0.36%。三大期指品种走势均弱于现指，使得贴水略微扩大到21.3点、3.7点和107点，说明市场情绪不稳。

从总持仓观察，节前市场纠结的走势使得部分资金离场观望，但本周二市场开门红，也吸引资金重新回流。周二IF、IH和IC分别增仓1639手、636手和1105手。不过，周三期指三品种分别减仓1252手、618手和382手，其中IH增量资金基本完全流出，IF和IC上资金撤离也较明显。这对期指继续上攻略显不利，大盘未能完全摆脱上下两难的纠结局面。(完)

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