中信期货：中国期指动能不足，大盘很难形成趋势性行情

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
以下内容节选自5月5日的《期货日报》：
近期股指的僵局被节后第一个交易日的中阳线打破。但是昨天大盘进入整理状态，上攻节奏没能一气呵成，说明市场动能还是略显不足。周三沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.13%、-0.25%和0.04%，对应期指当月合约涨跌幅分别为-0.37%、-0.27%和-0.36%。三大期指品种走势均弱于现指，使得贴水略微扩大到21.3点、3.7点和107点，说明市场情绪不稳。
从总持仓观察，节前市场纠结的走势使得部分资金离场观望，但本周二市场开门红，也吸引资金重新回流。周二IF、IH和IC分别增仓1639手、636手和1105手。不过，周三期指三品种分别减仓1252手、618手和382手，其中IH增量资金基本完全流出，IF和IC上资金撤离也较明显。这对期指继续上攻略显不利，大盘未能完全摆脱上下两难的纠结局面。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
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