港报社评：开拓新增长点，改造经济体质--明报5月5日

一些现象和数据都说明本港经济正在调整，而观察有关情况，今次与过去大致相同，仍然折射地产兴衰与经济景气密不可分。这种情况有其好处，因为大家熟悉，方便预期和计算，不明确之中见到明确，可起到一定稳定效应。不过，它同时说明本港经济体质固态化，内生动力不足，也解释了经济景况停滞不前的原因。今次调整，说明本港经济需要打造新增长点、强化竞争力甚至扩阔税基的必要。

2003年内地开放「自由行」，使本港经济快速走出低谷，大量旅客来港，带动零售、酒店、餐饮等旅游相关行业，出现逾10年荣景。作为经济重要支柱的地产业，期内因为可使用土地短缺，商业物业与住宅严重供不应求，楼价和租金却不合理地飈升。今次调整，旅游业与相关零售酒店餐饮等首当其冲，近期数据显示跌势甚急，出现寒冬景气。至于地产业，除了住宅楼宇成交减少，楼价已累计下跌约一成之外，最使人有感觉的是吉舖涌现。过去10年，旺区商场舖位和街舖一位、一舖难求，租金升幅使人咋舌，举目所见，与民生相关小舖消失，药房、大型连锁商号进驻，同质性之高，香港市面氛围有如千人一面、千篇一律般味同嚼腊。吉舖改变了部分市容。

《明报》财经版策划了「舖市沦陷系列」报道，发现炙手可热的商场和街道，景况大不如前。例如以往人声鼎沸的旺角先达广场，287个舖位有40个空置，空置率约14%。据租赁经纪介绍，情况为20年以来仅见，部分舖位月租劲减五成，仍然乏人问津，按市况不排除继续有商舖结业。另外，舖位风向标的中环和尖沙嘴，兰桂坊一带近月出现多个空置地舖，车水马龙的加连威老道吉舖大增，最少已有15间原来的大型连锁店退出，改作散货场、特卖场等短租经营，部分也结业了。情况反映经济不景，零售生意锐减，在租金高昂之下，各行百业存活艰困的现实。

地产业调整还触动税收。税务局公布2015/16年度（即上年度）整体税收为2913亿元，按年下跌4%，其中印花税收入大跌121亿元，跌至627亿元，跌幅达16%，为整体税收下降主因。税务局长预期2015/16年度楼市交投数量减少，影响物业印花税收入，并预期物业及股票市场持续沉寂，使2016/17年度（本年度）印花税收入将进一步下跌两成至500亿元，继续拖累整体税收。财政司长连年错估政府收入，大多「归咎」印花税较难准确估计，此说法基本上符合事实，看来随着经济调整，印花税萎缩，财爷大概不会再有印花税难估的烦恼了。

除了税收减少，只要稍为留意一下，「街舖经济」开始有一些变化。以往租金高昂，与民生相关店舖被赶绝，改由药房、化妆品店或大型连锁店占据。现在随着舖租大幅下跌，部分大众品牌开始走入核心区，如有运动品牌承租中环兴玮大厦前coach巨舖，另有运动品牌承租信置庄士敦道囍寓地下及1楼作旗舰店等，都是例子。此外，去年底台式饮品店承租波斯富街地舖， 鱼蛋面店在尖沙嘴弥敦道双号地舖连一楼开业，OK便利店亦将趁租金回落，增加租用核心区店舖等，这些更贴近民生的转变，静悄悄在各区出现。

「穷则变、变则通」是永远的真理，香港经济历经多次调整，各方的应对毋须忧虑。不过，民生店舖回归，只是租金下跌的结果，设若调整过后，楼价租金卷起另一个升浪，则这些民生店舖能否继续经营，顿成疑问。地产兴衰与整体经济、各行百业綑绑在一起，直接影响政府收入，本港若未能逐步改造经济体质，减低地产业对经济的巨大牵动作用，则会如吸毒一般，房地产好景时疯狂搜括，衰落时牛衣对泣。这种环绕地产业的暴起暴跌，除了触及经济盛衰，对整体社会和谐稳定，也产生负面作用。本港应该逐步调整经济体质，戒除依赖地产业的「毒瘾」；另外，开拓经济新增长点，结合创新科技的「再工业化」，政府应该更大力推动；老年社会须扩阔税基，甚至开征新税的必要，也在今次调整反映出来；还有是刚过去的小黄金周，自由行旅客增加，抵消了内地旅行团的减幅，业界认为部分原因与内地团多涉及强迫购物而被唾弃有关，说明只要本港做好本分，即使是旅游寒冬，仍会有暖流纾解。这些都是今次调整，就一些现象值得思考之处。

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