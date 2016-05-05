国泰君安期货：旺季收尾，沪铜连续回落

随着宏观利好逐渐消退，铜价运行逻辑将向基本面倾斜。当前为消费旺季，但是下游和终端成交情况并不乐观。电线电缆方面，一季度电网建设累计完成额同比增长40.89%，但特高压和农网改造投资过大，钢芯铝绞线使用量大幅增加，国网招标涉铜量却下降66%。特种电缆方面，如矿用电缆、船用电缆等订单量大幅下滑。家电行业方面，3月房屋销售面积大幅增加并没有带动家用空调等销量提升，统计数据显示，1—3月家用空调累计产量同比下滑15.83%，为三年来最大跌幅。