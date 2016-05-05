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亚洲 | 2016年 5月 5日 星期四 09:15 BJT

国泰君安期货：旺季收尾，沪铜连续回落

以下内容节选自5月5日的《期货日报》：

　　随着宏观利好逐渐消退，铜价运行逻辑将向基本面倾斜。当前为消费旺季，但是下游和终端成交情况并不乐观。电线电缆方面，一季度电网建设累计完成额同比增长40.89%，但特高压和农网改造投资过大，钢芯铝绞线使用量大幅增加，国网招标涉铜量却下降66%。特种电缆方面，如矿用电缆、船用电缆等订单量大幅下滑。家电行业方面，3月房屋销售面积大幅增加并没有带动家用空调等销量提升，统计数据显示，1—3月家用空调累计产量同比下滑15.83%，为三年来最大跌幅。

消费旺季进入末期，市场空头氛围逐渐转浓，价格下行空间将逐渐打开。我们认为中期可逐渐布局空单，沪铜下方暂时看至35000元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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