国泰君安期货：旺季收尾，沪铜连续回落

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
以下内容节选自5月5日的《期货日报》：
随着宏观利好逐渐消退，铜价运行逻辑将向基本面倾斜。当前为消费旺季，但是下游和终端成交情况并不乐观。电线电缆方面，一季度电网建设累计完成额同比增长40.89%，但特高压和农网改造投资过大，钢芯铝绞线使用量大幅增加，国网招标涉铜量却下降66%。特种电缆方面，如矿用电缆、船用电缆等订单量大幅下滑。家电行业方面，3月房屋销售面积大幅增加并没有带动家用空调等销量提升，统计数据显示，1—3月家用空调累计产量同比下滑15.83%，为三年来最大跌幅。
消费旺季进入末期，市场空头氛围逐渐转浓，价格下行空间将逐渐打开。我们认为中期可逐渐布局空单，沪铜下方暂时看至35000元/吨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
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