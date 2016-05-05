港报社评：习近平誓要除恶务尽，何妨剿灭医疗界病魔--信报5月5日

一向强调「依法治国」的中共总书记习近平，最近又发出狠话，痛斥共产党内的腐败分子。看情况，在「巴拿马文件」揭露更多中共高层家属在海外开设离岸公司之后，中国式打老虎将会再有大动作。

内地官方报章全文刊登习近平今年一月的中纪委六次全会的讲话内容，洋洋洒洒一万五千余字，他在会上点名六件大案，涉及周永康、薄熙来、徐才厚、郭伯雄、令计划和苏荣，坦承党内存在野心家和阴谋家，有人政治野心不小，扬言「活着要进中南海，死了要入八宝山」，如果不除恶务尽，一有风吹草动就会死灰复燃、卷土重来。

在这篇「万言书」里头，习近平指出，当前反腐败斗争形势依然严峻复杂，他引用清朝谚语「莫用三爷，废职亡家」，要求每一个官员都要做好家风建设。所谓三爷，意指公子爷、姑爷和舅爷，委以重任则少不免狐假虎威。习近平批评有官员将多年积累的人脉和面子，用在为子女及亲属非法牟利上，告诫官二代要遵纪守法，「不要以为是干部子弟就谁都奈何不了了」。简而言之，中央政府似乎要继续铲除进了中南海的狐朋狗党，让他们即使死了也无法安葬于八宝山。

除恶务尽的决心，看来不可谓不坚定，问题是，经过以往一次接一次的反贪防腐，苍蝇拍得血肉模糊，老虎打得一地獠牙，中国为何仍未走上法治的正轨？远的且不论，就说近日闹得举国沸腾的莆田系事件，已经足以反映内地的法治是何等的不健全，甚至畸形到草菅人命。

莆田系乃指福建莆田人在全国开设民营医疗集团，逐步形成规模庞大的系统。与莆田系事件扯上关系的是在中国垄断市场的网上搜索引擎百度。莆田系事件炸翻了天，源于陕西二十一岁大学生魏则西，他患了软组织恶性肿瘤，通过百度搜索找到武警北京总队第二医院，但花费二十万元人民币，做了四次疗程，魏则西仍因癌细胞扩散去世。事后揭发，武警二院的相关部门已被莆田系承包，所用疗法是国外已淘汰的技术，事件涉及种种黑幕。

莆田系事件曝光了三大问题。首先，庸医害人，据说莆田系医院无所不用其极榨取病人诊金，病是医不好的，甚至可能枉死。其次，广告误导，庸医卖广告把自己吹嘘为华佗再世，偏偏百度又乐意提供广告服务，据说百度每年数以百亿元计的广告收入，接近一半由莆田系贡献。再者，贪污舞弊，内地传媒转发自称是莆田系的上海某医院投资管理公司分区经理陈元发的微博，贴文详细列明莆田系与一百间医院合作，部队医院占八十间，包括魏则西出事的武警北京二院，文件显示明码实价的行贿清单，金额由数千元至三十万元不等。

香港明文规定禁止刊登「不良医药广告」，为的正是严防江湖郎中为祸人间，内地有没有类似的法例监管？任由莆田系铺天盖地大卖广告，引得民众病急乱投医，最终破财之余还要赔上宝贵的性命，显然法例上存在极大漏洞。百度如今备受千夫所指，主要原因是这家公司见利忘义，过度沉迷于追求广告收益，完全没有为网民做好把关工作，累得不少人无辜受骗。百度滥收广告引伸出另一个问题，内地基于维稳需要而筑起「网络长城」，没有谷歌，没有雅虎，网民根本没有选择，莆田系事件触发了积压已久的满腔愤怒。至于行贿受贿朋比为奸，不必多加解释了，那是中国官场耳熟能详的潜规则。

习近平既然信誓旦旦说要除恶务尽，何妨根治一下这个医疗界的恶性肿瘤。医疗乃关乎亿万同胞的民生大事，绝对不容黄绿医生草菅人命，也不应该任由不良医药广告误尽苍生。据说，国家工商总局、广告监管司和衞生计生委等多个部委已组成联合调查组，要为莆田系事件查个明白。我们恳请国家领导人说到做到，彻底剿灭医疗界的病魔。

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