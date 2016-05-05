中原期货：沪钢反弹做空，沪银遭遇重压

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
以下内容节选自5月5日的《期货日报》：
螺纹钢主力1610合约自双头形态破位以来，形成绿肥红廋振荡下行格局。从技术指标来看，价格下破20天均线预示着自1月中旬以来的上行行情结束，市场进入中期调整阶段。MACD指标日线死叉向下，布林线中轨一旦被跌破，期价可能进一步下探2300元/吨。操作上，建议以反弹做空思路对待，止损位2450元/吨。
沪银1612合约是去年年底以来大宗商品反弹过程中反应最为迟钝的品种之一，长达一年半的大型箱体底部没有被有效突破。从指标上看，周线继续维持反弹的概率较大，但日线遭遇4000元/千克附近重压，需要回调蓄势。操作上，若价格回调到3800元/千克附近，可介入趋势性多单，止损3700元/千克，中期目标4200元/千克附近。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
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