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亚洲 | 2016年 5月 5日 星期四 09:22 BJT

宝城期货：供应压力渐显，大连铁矿石期货难现新高

以下内容节选自5月5日的《期货日报》：

最近，铁矿石期货出现大幅回调走势。一方面投机氛围减退，金融属性对铁矿石价格的支撑作用减小；另一方面钢价高位大幅回落，钢厂原料采购减缓。笔者认为，钢市供需错配问题有望缓解，钢价下行将冲击铁矿石市场信心，预计铁矿石价格短期难创新高。

综合来看，5月南方雨水天气增多，进入钢材需求淡季。随着盈利见顶回落，钢厂对铁矿石的采购料将放缓。从技术上看，铁矿石1609合约周三探底反弹，尾市报收带有长下影的小阴线，收盘价处于阶段低位显示多头防守力量日渐衰减。周三铁矿石持仓小幅增加7.7万余手，仓增而价跌说明空头力量正在加强。后市铁矿石价格即使出现反复，也难创出新高。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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