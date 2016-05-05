宝城期货：供应压力渐显，大连铁矿石期货难现新高

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
以下内容节选自5月5日的《期货日报》：
最近，铁矿石期货出现大幅回调走势。一方面投机氛围减退，金融属性对铁矿石价格的支撑作用减小；另一方面钢价高位大幅回落，钢厂原料采购减缓。笔者认为，钢市供需错配问题有望缓解，钢价下行将冲击铁矿石市场信心，预计铁矿石价格短期难创新高。
综合来看，5月南方雨水天气增多，进入钢材需求淡季。随着盈利见顶回落，钢厂对铁矿石的采购料将放缓。从技术上看，铁矿石1609合约周三探底反弹，尾市报收带有长下影的小阴线，收盘价处于阶段低位显示多头防守力量日渐衰减。周三铁矿石持仓小幅增加7.7万余手，仓增而价跌说明空头力量正在加强。后市铁矿石价格即使出现反复，也难创出新高。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
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