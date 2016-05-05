宝城期货：供应压力渐显，大连铁矿石期货难现新高

综合来看，5月南方雨水天气增多，进入钢材需求淡季。随着盈利见顶回落，钢厂对铁矿石的采购料将放缓。从技术上看，铁矿石1609合约周三探底反弹，尾市报收带有长下影的小阴线，收盘价处于阶段低位显示多头防守力量日渐衰减。周三铁矿石持仓小幅增加7.7万余手，仓增而价跌说明空头力量正在加强。后市铁矿石价格即使出现反复，也难创出新高。(完)