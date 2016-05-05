期货日报：资源重新配置，国内棉花价格波动趋缓

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
以下内容节选自5月5日的《期货日报》：
自5月3日开始，国储棉开始抛售，市场预期供应紧张的格局将逐步得到缓解，前期上涨势头十足的棉花价格也将振荡回落。
不过，从国储棉抛售前两日的交易情况来看，几乎百分之百的成交率，居高不下的进口棉、国产棉成交价格，以及产业客户高涨的参与热情始终不退，这又让市场担心近两日棉花价格的下滑是暂时的，未来棉价还有可能出现大幅上涨行情。
部分参与国储棉抛售的涉棉企业代表认为，高成交率和高成交价并不意味着郑棉期价等会同步走高，主要原因是当前国内棉市看多的心理已经减弱，后期棉价如何走，关键还要看整个产业链上的产品能不能形成一个良性循环。例如，在当前棉花价格所处的点位，如果棉花下游产品畅销，那么国储棉出库会很顺利，棉花价格也会在当前价位运行平稳，反之棉花价格易跌难涨。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
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