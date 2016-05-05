香港个股：莎莎国际预计去年度净利同比跌逾五成，黄金周同店销售微升

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透香港5月5日 - 香港化妆品零售商商--莎莎国际 称，预计截至今年3月底止年度净利同比下跌超过50%，惟黄金周生意回暖，同店销售增长1%。
香港时间09:39，该股涨0.84%，大市恒生指数 则跌0.66%。
莎莎周三晚间的声明称，去年净利大跌，主要由于零售业环境持续疲弱，导致销售及毛利均明显下跌，削弱成本效益。
不过，该公司在4月30日至5月2日的黄金周假期之港澳零售有回暖迹象，同店销售同比增长1%，而新春期间以及过去四季均为负增长。黄金周的零售销售与去年持平，当中内地客的营业额录得6%增长，但被本地客销售下跌13%所抵销。
该公司于2016年财年上半年净利1.53亿港元，跌幅为55%。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0694 1.0712 -0.17 +1.72 1.0513 美元/日圆 113.01 112.62 +0.35 -3.30 116.87 欧元/日圆 120.85 120.58 +0.22 -1.86 123.14 美元/瑞郎 1.0029 1.0009 +0.20 -1.46 1.0178 英镑/美元 1.2355 1.2413 -0.47 +0.15 1.2336 美元/加元 1.3065 1.3041 +0.18 -2.72 1.3430 美元/离岸人民币 6.8088 6.8003 +0.12 -2.35 6.9726 澳元/美元