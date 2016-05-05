香港个股：莎莎国际预计去年度净利同比跌逾五成，黄金周同店销售微升

不过，该公司在4月30日至5月2日的黄金周假期之港澳零售有回暖迹象，同店销售同比增长1%，而新春期间以及过去四季均为负增长。黄金周的零售销售与去年持平，当中内地客的营业额录得6%增长，但被本地客销售下跌13%所抵销。