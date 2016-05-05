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亚洲 | 2016年 5月 5日 星期四 09:42 BJT

香港个股：莎莎国际预计去年度净利同比跌逾五成，黄金周同店销售微升

路透香港5月5日 - 香港化妆品零售商商--莎莎国际 称，预计截至今年3月底止年度净利同比下跌超过50%，惟黄金周生意回暖，同店销售增长1%。

香港时间09:39，该股涨0.84%，大市恒生指数 则跌0.66%。

莎莎周三晚间的声明称，去年净利大跌，主要由于零售业环境持续疲弱，导致销售及毛利均明显下跌，削弱成本效益。

不过，该公司在4月30日至5月2日的黄金周假期之港澳零售有回暖迹象，同店销售同比增长1%，而新春期间以及过去四季均为负增长。黄金周的零售销售与去年持平，当中内地客的营业额录得6%增长，但被本地客销售下跌13%所抵销。

该公司于2016年财年上半年净利1.53亿港元，跌幅为55%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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