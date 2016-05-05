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亚洲 | 2016年 5月 5日 星期四 09:51 BJT

中国新债：国开行下周二增发至多250亿四期债，期限一、三、五和七年

路透上海5月5日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(10日)招标增发
四期固息债，总额不超过250亿元人民币，期限包括一年、三年、五年和七年。
    
    上述四期债为该行今年第11期、第八期 、第六期 和第
七期 的增发债，票面利率依次为2.55%、2.72%、2.96%和3.24%。
  
    具体发行条款如下：
                   2016年第11、八、六、七期增发债
 发行上限          1/3/7年：60亿元；5年：70亿元
 期限/计息方式     1/3/5/7年固息  
 招标时间          1/3/5年：5月10日9:30-10:30
                   7年：5月10日9:30-11:20
 招标方式          单一价格(荷兰式)
 缴款日            5月12日
 起息日            1年：5/9；3年：3/3；5年：2/18
                   7年：2/25
 分销期            5/11-5/12
 上市日            5月16日
 基本承销额        不设立
 付息频率          按年
 发行人增发权利    保留
 承揽费            1年无；3年0.05%；5/7年0.10%
 (完)
                              
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 (发稿 边竞; 审校 林高丽)

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