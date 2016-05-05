中国新债：国开行下周二增发至多250亿四期债，期限一、三、五和七年

路透上海5月5日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(10日)招标增发 四期固息债，总额不超过250亿元人民币，期限包括一年、三年、五年和七年。 上述四期债为该行今年第11期、第八期 、第六期 和第 七期 的增发债，票面利率依次为2.55%、2.72%、2.96%和3.24%。 具体发行条款如下： 2016年第11、八、六、七期增发债 发行上限 1/3/7年：60亿元；5年：70亿元 期限/计息方式 1/3/5/7年固息 招标时间 1/3/5年：5月10日9:30-10:30 7年：5月10日9:30-11:20 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月12日 起息日 1年：5/9；3年：3/3；5年：2/18 7年：2/25 分销期 5/11-5/12 上市日 5月16日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10% (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)