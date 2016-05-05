中国新债：国开行下周二增发至多250亿四期债，期限一、三、五和七年

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透上海5月5日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(10日)招标增发 四期固息债，总额不超过250亿元人民币，期限包括一年、三年、五年和七年。 上述四期债为该行今年第11期、第八期 、第六期 和第 七期 的增发债，票面利率依次为2.55%、2.72%、2.96%和3.24%。 具体发行条款如下： 2016年第11、八、六、七期增发债 发行上限 1/3/7年：60亿元；5年：70亿元 期限/计息方式 1/3/5/7年固息 招标时间 1/3/5年：5月10日9:30-10:30 7年：5月10日9:30-11:20 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月12日 起息日 1年：5/9；3年：3/3；5年：2/18 7年：2/25 分销期 5/11-5/12 上市日 5月16日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10% (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0694 1.0712 -0.17 +1.72 1.0513 美元/日圆 113.01 112.62 +0.35 -3.30 116.87 欧元/日圆 120.85 120.58 +0.22 -1.86 123.14 美元/瑞郎 1.0029 1.0009 +0.20 -1.46 1.0178 英镑/美元 1.2355 1.2413 -0.47 +0.15 1.2336 美元/加元 1.3065 1.3041 +0.18 -2.72 1.3430 美元/离岸人民币 6.8088 6.8003 +0.12 -2.35 6.9726 澳元/美元