路透基点：霸菱亚洲4.3亿美元联贷案，吸引14家银行参贷

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透香港5月4日 - 路透旗下基点报导引述消息人士说法指出，为收购包装企业HCP Global Ltd，霸菱亚洲(Baring Private Equity Asia)规模4.3亿美元的五年期联贷案，已吸引14家银行业者参与。
该笔贷款包括了作为收购资金的4亿美元定期贷款，以及3,000万美元作为营运资本的循环贷款。
该笔贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码425个基点，最高综合收益为473个基点，平均年限为4.15年。
国泰世华银行、中国信托商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行是本融资案的牵头行、簿记行和承销商。台北富邦银行还担任额度代理行，国泰世华为担保品控管行。在这四家牵头银行于1月8日完成预融资后，星展银行台湾分行也以较高层级加入。
熟悉情况的消息人士曾在去年12月对路透表示，霸菱亚洲以7.75亿美元，从私募股权投资公司TPG Capital Management手中买下了HCP。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
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