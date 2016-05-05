台湾债市：10年公债殖利率早盘小跌，台股小跌吸引债市买盘

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
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路透台北5月5日 - 台湾10年期105/4公债 殖利率周四早盘小跌。交易员表示，台股 偏弱，且昨天台债的僵局被多方突破，惟殖利率向下追买动力不强，今日成交阑珊。
交易员表示，盘初公布了4月通膨率1.88%，虽高于预期，不过目前台股不振，台湾央行6月降息的机会也还是不小。 但尽管如此，市场也认为台湾央行对短率的调降幅度会很小，这对台债殖利率向下的帮助不大。
〞彭老大都说不做负利率了，现在ON(隔拆)利率0.2%，不管向下调多少看起来都像是底部，〞一位大型证券商交易员说。
他们表示，先前台债的多空僵局在0.85%附近，现在可能略下至0.83附近，大幅突破的机会并不大。
交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.830-0.840%。
台湾央行3月调降重贴现率半码(0.125个百分点)，但隔拆利率并未下调，仍维持在0.20%的水位。这令债市多方失望。
本地时间10:27，五年券105/5期 跌0.49基点至0.5401%，成交1.0亿台币；10年券105/4 殖利率跌0.9基点至0.8350%，成交55.5亿台币；至于台股加权指数<.TWII则跌0.36%。
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