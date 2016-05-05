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亚洲 | 2016年 5月 5日 星期四 10:53 BJT

《汇市简讯》美元指数超卖状况得以修正，格局依然偏空

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* 美元指数在亚洲盘窄幅波动，开盘上涨0.34%，因避险情绪提振整体需求

* 市场涨跌互现，西德克萨斯中质油(WTI)上涨2.2%，上证综指持平，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.2%

* 动能指标指向不一，5、10、20日移动均线下降，20日波林格区间扩大

* 格局依然偏空；反弹使得超卖状况修正

* 纽约时段92.85/93.36区间为第一支撑位/阻力位

* 图表：reut.rs/1Nkk7VA

(完)

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全部现汇报价 (编译 王丽鑫；审校 汪红英)

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