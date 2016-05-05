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亚洲 | 2016年 5月 5日 星期四 10:58 BJT

台湾汇市：台币盘初陷入平盘整理，出口商抛汇及外资汇出互拉锯

路透台北5月5日 - 台币兑美元 周四盘初陷入平盘整理。汇银人士表示，开盘因消化部分外资买汇需求带动台币跌向32.400关口，但出口商抛汇卖压立即涌现，令台币一度转为小幅趋升，今日料暂在32.400下方整理。

他们指出，台北外汇开盘约一小时成交量达2.44亿美元，交投相当热络，主要消化出口商抛汇卖需及部分外资汇出，早盘一度暂由出口商略胜一筹，打压台币续贬氛围，后续仍须关注外资汇出量能是否放大。

〞今天32.400有点上不去，可能还需要一段时间。〞一位大型官股商银交易员说。

另位民营商银交易员认为，原本预期台币今日应该续贬，未料出口商抛汇力道这么强，更甚于外资美元买需，或因外资盘初汇出量能已较上日缓和有关。

NDF报价方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘略显扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.375/32.435，上日收在32.410。

本地时间10:21，台股加权指数 走跌0.31%；至于韩国金融市场今则休市。

今日台币实质交易区间在32.250-32.404；上日实质交易区间在32.295-32.355。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.340-32.420

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