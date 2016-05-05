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亚洲 | 2016年 5月 5日 星期四 11:39 BJT

台湾股市：延续跌势小幅走低，因政治及经济前景存在不确定性

亚洲股市周四连续第七日下跌，因美国经济数据表现好坏不一，未能缓解围绕全球经济增长和通缩的担忧。

路透调查显示，台湾4月出口料连第15个月萎缩 。该数据将于5月9日(周一)出炉。(完)

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