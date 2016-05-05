中国新债：海南下周四将发行约84亿元一般地方债，期限三、五和10年

路透上海5月5日 - 中国海南省财政厅周四公告，将于下周四(12日)招标发行总额83.9752亿元人民币的三期一般地方债，期限包括三年、五年和10年。

上述债券为该省今年第一批一般地方债，其中置换债券28.9752亿元，新增55亿元。三个期限发行规模分别为28.9752亿元、24亿元和31亿元。大公国际资信评估对债券评级为AAA。

具体招标时间为5月12日上午9:20-10:00，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。5月13日开始计息，当日发行结束。

投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮0-15%之间。

中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

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