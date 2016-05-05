中国新债：海南下周四将发行约84亿元一般地方债，期限三、五和10年

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
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路透上海5月5日 - 中国海南省财政厅周四公告，将于下周四(12日)招标发行总额83.9752亿元人民币的三期一般地方债，期限包括三年、五年和10年。
上述债券为该省今年第一批一般地方债，其中置换债券28.9752亿元，新增55亿元。三个期限发行规模分别为28.9752亿元、24亿元和31亿元。大公国际资信评估对债券评级为AAA。
具体招标时间为5月12日上午9:20-10:00，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。5月13日开始计息，当日发行结束。
投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮0-15%之间。
中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。
路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
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