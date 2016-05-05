《国际主要央行公开市场操作一览》--5月5日

路透上海5月5日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。FED4月会议继续维持利率不变，尽管6月升息的大门仍然敞开，但声明暗示并不急于升息。

欧洲央行3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。该央行还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。不过欧洲央行总裁德拉吉称，利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行4月28日维持货币政策不变，为实现物价目标，必要时将从量化、质化及利率三个角度进一步采取宽松举措。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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5/4 隔夜逆回购 -355.92 0.25%

5/3 隔夜逆回购 -385.36 0.25%

5/2 隔夜逆回购 -389.47 0.25%

4/29 三天逆回购 -655.58 0.25%

4/28 隔夜逆回购 -255.26 0.25%

《本周主要新闻》

--美国亚特兰大联储总裁洛克哈特和旧金山联储总裁威廉姆斯周二都表示6月会议有升息的可能性，但也称他们要看到强劲的美国经济数据，才会赞成在下月升息。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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5/3 七天期反向交易 535.486 0(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉周一称，低利率并非无害，但这只是全球主要经济体根本问题的症状，而非原因，他表示现在别无选择。“因此，要拉高回报率的答案很明确：继续执行扩张性政策直至经济中的过度闲置被消化，且通胀动态再度与物价稳定保持一致，”德拉吉在一场会议上称。“目前别无选择...唯一可以运筹的空间是政策的组合，也就是平衡货币和财政政策。”

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周一 281,100（初步数据）

上周三 283,920

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当期变化 -2,820

注： 4月29日、5月3-4日均为日本公共假期。

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦周一称，日圆最近的上涨可能会打击日本经济，他强调如果这种风险有可能令央行达不到2%通胀目标，央行愿意扩大货币刺激举措。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.72%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三共发行4,813亿台币定存单(包含364天期1,600亿台币)，与当日存单到期金额3,217亿相较，定存单发行余额增加1,596亿台币。

--台湾央行周二共发行73亿台币定存单，较当日存单到期金额1,346亿，定存单发行余额减少1,273亿台币。 (完)