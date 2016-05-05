中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，区间思维浓后市料难续大贬

* 人民币早盘小幅下跌，但跌幅明显收窄

* 中间价续跌至五周新低，稳定货币篮子

* 客盘转为略偏结汇

* 市场认为人民币仍将区间波动

* 人民币对一篮子货币料整体偏弱

路透上海5月5日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小幅走贬，但跌幅明显收窄，中间价续跌近200点至五周新低。交易员称，考虑稳定货币篮子指数稳定的需要，中间价继续调低，但客盘反而在市场价下调前期波动区间低点附近转为结汇，市场并认为人民币并不存在继续明显调整空间。

他们并指出，近期人民币中间价波动幅度明显放大，但市场价表现平稳，升贬值预期基本由篮子指数来消化，因此并未引起市场恐慌，境内美元/人民币期权隐含波动率表现平稳，掉期曲线亦略有走平。

“市场还是按照自己的逻辑在走，现在这个位置客户结汇的明显多了，购汇需求的，在这个位置也不合适啊，区间思维。”一股份行交易员称。

路透计算的周四CFETS人民币汇率指数和周三基本持平在96.56，人民币对美元、欧元出现下跌，但对日元、澳元等商品货币出现上涨，抵消了前面两个币种的下跌影响。另外SDR篮子指数跌破96关口，创出95.90的新低。

北京时间11:52，人民币兑美元 即期报6.5039元，上日收报6.5000元，夜盘终报6.5016元。今日人民币兑美元中间价 报6.5128元，上日中间价为6.4943元。人民币兑美元即期成交额 为86.59亿美元，上日半日为106亿美元。

全球汇市方面，日圆周四早盘表现出疲软迹象，此前已经由近来高点回落；美元全线走强，市场乐观认为第二季美国经济将从第一季的近乎停滞中反弹。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6818元, 上日尾盘为6.6855元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5149元, 上一交易日尾盘报6.5171元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5036；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。