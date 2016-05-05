中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，区间思维浓后市料难续大贬

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
* 人民币早盘小幅下跌，但跌幅明显收窄
* 中间价续跌至五周新低，稳定货币篮子
* 客盘转为略偏结汇
* 市场认为人民币仍将区间波动
* 人民币对一篮子货币料整体偏弱
路透上海5月5日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小幅走贬，但跌幅明显收窄，中间价续跌近200点至五周新低。交易员称，考虑稳定货币篮子指数稳定的需要，中间价继续调低，但客盘反而在市场价下调前期波动区间低点附近转为结汇，市场并认为人民币并不存在继续明显调整空间。
他们并指出，近期人民币中间价波动幅度明显放大，但市场价表现平稳，升贬值预期基本由篮子指数来消化，因此并未引起市场恐慌，境内美元/人民币期权隐含波动率表现平稳，掉期曲线亦略有走平。
“市场还是按照自己的逻辑在走，现在这个位置客户结汇的明显多了，购汇需求的，在这个位置也不合适啊，区间思维。”一股份行交易员称。
路透计算的周四CFETS人民币汇率指数和周三基本持平在96.56，人民币对美元、欧元出现下跌，但对日元、澳元等商品货币出现上涨，抵消了前面两个币种的下跌影响。另外SDR篮子指数跌破96关口，创出95.90的新低。
北京时间11:52，人民币兑美元 即期报6.5039元，上日收报6.5000元，夜盘终报6.5016元。今日人民币兑美元中间价 报6.5128元，上日中间价为6.4943元。人民币兑美元即期成交额 为86.59亿美元，上日半日为106亿美元。
全球汇市方面，日圆周四早盘表现出疲软迹象，此前已经由近来高点回落；美元全线走强，市场乐观认为第二季美国经济将从第一季的近乎停滞中反弹。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6818元, 上日尾盘为6.6855元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5149元, 上一交易日尾盘报6.5171元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5036；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 黄凯)
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0694 1.0712 -0.17 +1.72 1.0513 美元/日圆 113.01 112.62 +0.35 -3.30 116.87 欧元/日圆 120.85 120.58 +0.22 -1.86 123.14 美元/瑞郎 1.0029 1.0009 +0.20 -1.46 1.0178 英镑/美元 1.2355 1.2413 -0.47 +0.15 1.2336 美元/加元 1.3065 1.3041 +0.18 -2.72 1.3430 美元/离岸人民币 6.8088 6.8003 +0.12 -2.35 6.9726 澳元/美元