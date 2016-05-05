中国货币市场：资金宽松隔夜紧平衡，预期好转较长期限资金需求减弱

路透北京5月5日 - 中国银行间市场周四资金面总体宽松，隔夜供需紧平衡，而七天期等较长期限资金供给较多。交易员表示，在央行PSL例行操作以及逆回购助力下，市场对未来资金面预期好转，今日虽面临例行缴准，但流动性未受影响。

他们并称，市场对未来流动性的担忧缓解，导致较长期限资金需求有所减少，隔夜需求则继续旺盛；短期内虽仍面临缴税扰动，但届时央行料仍会在公开市场出手，惟需关注的是在降准预期消退的情况下，央行政策姿态的变化。

华中一银行交易员说，“（早上刚开始）有点紧平衡吧，不过没多久就好多了，我一早就平了，匿名上某大行放了好多量没有人点，不过这些主要集中在较长期限的，（匿名点击）隔夜成交了近1,500亿，7天100多亿，其他期限都没有成交。”

她并称，央行每月初PSL例行操作的消息缓解市场对未来资金不确定性的担忧，资金随之进一步放松；同时也致使市场需求更多集中在隔夜等短期限品种，但该品种供给亦算充分。

央行周二公告称，从5月起，央行在每月月初对三家政策性银行发放上月特定投向贷款对应的抵押补充贷款（PSL）。4月末抵押补充贷款余额为13,911.89亿元。

展望未来资金面，交易员普遍持偏乐观的态度，虽然会有缴准或缴税的临时性因素扰动，但并不会阻碍流动性偏松格局；不过通过包括MLF（中期借贷便利）和PSL等央行的一系列操作可看出，短期降准无望。

北京一银行交易员说，“缴税可能会导致略有波动，整体流动性应该还可以的，央行也会通过MLF和PSL等手段来进行平抑，对5月资金面还是有信心的。”

上海一券商交易员并称，市场算是一种偏松中的紧平衡，未来缴税加上6月又要开始的MPA(宏观审慎评估体系)考核肯定还会扰动资金面，但目前看央行态度也比较明确，不会放太多水但也会保持资金面的平稳。

中国央行公开市场今日进行1,300亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净投放200亿元。据路透统计，本周共有5,800亿元逆回购到期，期限均为七天，其中今日到期1,100亿元。

以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:28 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9769 1.9990 -2.21

七天 2.3026 2.3243 -2.17

14天 2.7452 2.7730 -2.78

上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.8500 1.1000 +175.00

七天 1.9800 1.7050 +27.50

14天 2.0600 2.0200 +4.00

回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00

七天 2.4000 2.4500 -5.00

14天 2.7600 2.8000 -4.00

Shibor

其中:隔夜 2.0010 2.0000 +0.10

七天 2.3290 2.3280 +0.10

三个月 2.8960 2.8990 -0.30