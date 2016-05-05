《汇市简讯》英镑/美元技术面中性，等待英国服务业PMI

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
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* 英镑/美元在亚洲市场涨0.15%，上日跌0.25%，证实信号偏空的外包日线
* 亚洲时段交投非常淡静，今天是日本黄金周假期最后一天
* 英国今日将公布的最重要数据为服务业PMI
* 5日移动均线见顶，10、20日移动均线上行，呈中性格局
* 若收于4/5月涨势的38.2%回档位1.4478下方，后市将偏空
* 技术图：reut.rs/26VA8ry(完)
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0694 1.0712 -0.17 +1.72 1.0513 美元/日圆 113.01 112.62 +0.35 -3.30 116.87 欧元/日圆 120.85 120.58 +0.22 -1.86 123.14 美元/瑞郎 1.0029 1.0009 +0.20 -1.46 1.0178 英镑/美元 1.2355 1.2413 -0.47 +0.15 1.2336 美元/加元 1.3065 1.3041 +0.18 -2.72 1.3430 美元/离岸人民币 6.8088 6.8003 +0.12 -2.35 6.9726 澳元/美元