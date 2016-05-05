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亚洲 | 2016年 5月 5日 星期四 12:57 BJT

《汇市简讯》英镑/美元技术面中性，等待英国服务业PMI

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* 英镑/美元在亚洲市场涨0.15%，上日跌0.25%，证实信号偏空的外包日线

* 亚洲时段交投非常淡静，今天是日本黄金周假期最后一天

* 英国今日将公布的最重要数据为服务业PMI

* 5日移动均线见顶，10、20日移动均线上行，呈中性格局

* 若收于4/5月涨势的38.2%回档位1.4478下方，后市将偏空

* 技术图：reut.rs/26VA8ry(完)

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