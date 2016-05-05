《汇市简讯》欧洲盘初：乐观数据提振澳元，市场表现迟滞

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
0550GMT：
* 美元/日圆跌0.04%，澳元/美元上涨0.64%，新西兰元/美元上涨0.41%，美元/加元下跌0.38%
* 美元/坡元下跌0.35%，美元/马币上涨0.1%，美元/菲律宾披索跌0.11%，美元/离岸人民币下跌0.12%
* 港股恒生指数下跌0.25%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.16%，美国原油上涨2.03%，伦敦期铜下跌0.15%
* 澳洲数据：第一季零售价格接近持平，贸易逆差收窄
* 加拿大社会：野火肆虐欲吞噬整个麦克默里堡市，8.8万人撤离
* 日本、韩国和泰国休市 (完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜 审校 杜明霞)
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0694 1.0712 -0.17 +1.72 1.0513 美元/日圆 113.01 112.62 +0.35 -3.30 116.87 欧元/日圆 120.85 120.58 +0.22 -1.86 123.14 美元/瑞郎 1.0029 1.0009 +0.20 -1.46 1.0178 英镑/美元 1.2355 1.2413 -0.47 +0.15 1.2336 美元/加元 1.3065 1.3041 +0.18 -2.72 1.3430 美元/离岸人民币 6.8088 6.8003 +0.12 -2.35 6.9726 澳元/美元