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亚洲 | 2016年 5月 5日 星期四 14:02 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：乐观数据提振澳元，市场表现迟滞

0550GMT：

* 美元/日圆跌0.04%，澳元/美元上涨0.64%，新西兰元/美元上涨0.41%，美元/加元下跌0.38%

* 美元/坡元下跌0.35%，美元/马币上涨0.1%，美元/菲律宾披索跌0.11%，美元/离岸人民币下跌0.12%

* 港股恒生指数下跌0.25%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.16%，美国原油上涨2.03%，伦敦期铜下跌0.15%

* 澳洲数据：第一季零售价格接近持平，贸易逆差收窄

* 加拿大社会：野火肆虐欲吞噬整个麦克默里堡市，8.8万人撤离

* 日本、韩国和泰国休市 (完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜 审校 杜明霞)

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