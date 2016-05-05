台湾股市：连六日收跌续探两个半月低位，外资调节卖压令大盘频探底

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透台北5月5日 - 台湾股市周四连续第六日收跌，续探逾两个半月新低。分析师表示，近期台股承受外资调节卖压，带动大盘指数频频探底，即使盘中略见技术性反弹契机但仍不敌卖压，终场再度翻黑，不过跌幅已较上日明显收敛。
台湾加权股价指数 收跌0.21%至8,167.96点，此前收盘低位为2月15日的8,066.51点；今日成交初值 为742.98亿台币，上交易日修正后为823.99亿。
元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，由于日本、韩国股市周四皆休市，使得今日外资卖压相对集中在台股，让原本有机会出现跌深反弹的台股也功亏一篑，惟当大盘连六日急跌已产生技术性乖离，市场预料台股有望跌深反弹，毕竟官股行库已连续五日买超台股护盘。
〞大盘再来还是看外资脸色。〞元富投顾一不愿具名分析师说。
他指出，权值股台积电 已从波段高位下跌10%，今日该股初见止跌意味，大盘也跟着酝酿跌深反弹契机，惟反弹幅度料有限，初估在8,300点的半年线将见反压，后续密切关注外资动向。
他也提醒称，目前外资除了卖超台股现货外，也持续调节台指期净多单部位至3.1万口，若外资卖压未见收手，台股表现恐仍续弱，短线大盘指数试图力守在8,000点整数关口。
美国股市周三连续第二日收低。 ，本地时间14:08，亚洲主要股市全面走跌，中国沪综指 跌0.19%、香港股市 跌0.29%、MSCI亚太明晟指数 跌0.17%。(完)
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0694 1.0712 -0.17 +1.72 1.0513 美元/日圆 113.01 112.62 +0.35 -3.30 116.87 欧元/日圆 120.85 120.58 +0.22 -1.86 123.14 美元/瑞郎 1.0029 1.0009 +0.20 -1.46 1.0178 英镑/美元 1.2355 1.2413 -0.47 +0.15 1.2336 美元/加元 1.3065 1.3041 +0.18 -2.72 1.3430 美元/离岸人民币 6.8088 6.8003 +0.12 -2.35 6.9726 澳元/美元