台湾股市：连六日收跌续探两个半月低位，外资调节卖压令大盘频探底

路透台北5月5日 - 台湾股市周四连续第六日收跌，续探逾两个半月新低。分析师表示，近期台股承受外资调节卖压，带动大盘指数频频探底，即使盘中略见技术性反弹契机但仍不敌卖压，终场再度翻黑，不过跌幅已较上日明显收敛。

台湾加权股价指数 收跌0.21%至8,167.96点，此前收盘低位为2月15日的8,066.51点；今日成交初值 为742.98亿台币，上交易日修正后为823.99亿。

元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，由于日本、韩国股市周四皆休市，使得今日外资卖压相对集中在台股，让原本有机会出现跌深反弹的台股也功亏一篑，惟当大盘连六日急跌已产生技术性乖离，市场预料台股有望跌深反弹，毕竟官股行库已连续五日买超台股护盘。

〞大盘再来还是看外资脸色。〞元富投顾一不愿具名分析师说。

他指出，权值股台积电 已从波段高位下跌10%，今日该股初见止跌意味，大盘也跟着酝酿跌深反弹契机，惟反弹幅度料有限，初估在8,300点的半年线将见反压，后续密切关注外资动向。

他也提醒称，目前外资除了卖超台股现货外，也持续调节台指期净多单部位至3.1万口，若外资卖压未见收手，台股表现恐仍续弱，短线大盘指数试图力守在8,000点整数关口。